Co sukces Trumpa oznacza dla europejskiej gospodarki? "Największy spadek będzie w Niemczech"

Goldman Sachs twierdzi, że wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA zwiększa niepewność odnośnie polityki handlowej w Europie, co negatywnie wpłynie na koniunkturę i przyspieszające gospodarki starego kontynentu.

"Oczekujemy, że program polityczny prezydenta Trumpa wpłynie na europejskie perspektywy gospodarcze poprzez kilka kanałów. Po pierwsze i, co najważniejsze, odnowione napięcia handlowe prawdopodobnie będą miały istotny wpływ na wzrost gospodarczy. Podczas gdy proponowane 10-proc. cła są wyraźnym ryzykiem, naszym podstawowym założeniem jest, że Trump nałoży bardziej ograniczony zestaw ceł na gospodarki europejskie, celując przede wszystkim w eksport samochodów. Niemniej jednak nasze badania wykazały, że faktyczna skala podwyżek ceł może mieć mniejsze znaczenie dla wzrostu gospodarczego niż niepewność związana z polityką handlową" – czytamy w komentarzu banku "Economic Implications of Trump's Re-election for Europe".

Zwiększenie wydatków na obronność?

Analitycy banku wskazali, że reelekcja Trumpa prawdopodobnie pociągnie za sobą wznowienie wydatków na obronność i presję na bezpieczeństwo w Europie.

"Wszelkie wynikające z tego impulsy wzrostowe będą jednak prawdopodobnie ograniczane przez skromne mnożniki wydatków wojskowych w Europie, presję na wzrost długoterminowych rentowności wynikającą z wyższych deficytów i negatywny wpływ podwyższonego ryzyka geopolitycznego" – czytamy dalej.

Wskazano, że wygrana Trumpa będzie miała "niewielki wpływ netto zmian w amerykańskiej polityce makroekonomicznej i warunków finansowych".

"W szczególności, wpływ finansowy netto powinien być niewielki, ponieważ spodziewalibyśmy się, że efekt wyższych długoterminowych stóp procentowych w USA zostanie zrównoważony przez znacznie słabsze euro, zgodnie z ruchami po wyborach w listopadzie 2016 r." – czytamy dalej.

Co ze strefą euro?

Ekonomiści banku obniżyli prognozy wzrostu w strefie euro. Analiza Goldman Sachs wskazuje na 0,5 proc. spadek realnego PKB w tym scenariuszu bazowym, przy największym spadku w Niemczech.

"Obecnie prognozujemy wzrost w strefie euro na poziomie 0,8 proc. w 2025 r. (spadek z 1,1 proc. i poniżej konsensusu 1,2 proc.) i 1 proc. w 2026 r. (spadek z 1,1 proc. wobec konsensusu 1,4 proc.)" – czytamy dalej.

Zdaniem analityków, wpływ polityki Trumpa na inflację w Europie będzie prawdopodobnie niewielki, ponieważ gospodarki europejskie podjęły działania odwetowe na ograniczone cła amerykańskie w scenariuszu bazowym, a słabszy popyt ogranicza wszelkie presję inflacyjną.

"Spodziewamy się, że program polityczny Trumpa wzmocni argumenty za niższymi stopami procentowymi w całej Europie, zgodnie z przewidywaniami wynikającymi z prostych reguł Taylora. Obniżamy naszą prognozę dla końcowej stopy depozytowej EBC z 2 proc. do 1,75 proc. poprzez kolejną obniżkę stóp o 25 pb w lipcu 2025 r" – napisano w komentarzu.

Jak podało Associated Press, Trump uzyskał 277 głosów elektorskich wobec wymaganego minimum 270 głosów, natomiast Kamala Harris – 224 głosy. Według cząstkowych wyników Republikanie uzyskali 52 miejsca w Senacie (większość daje 51 miejsc), zaś Demokraci – 42; w Izbie Reprezentantów było to odpowiednio: 197 miejsc dla Republikanów (większość: 218) wobec 177 dla Demokratów.

