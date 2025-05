Wybory prezydenckie. Co mówią bukmacherzy?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Jeśli dojdzie do drugiej tury, na co wszystko wskazuje, to będzie ona miała miejsce 1 czerwca. Polacy wybiorą spośród 13 kandydatów. Są to: Artur Bartoszewicz (ekonomista), Magdalena Biejat (kandydatka Lewicy), Grzegorz Braun (europoseł wykluczony z Konfederacji), Szymon Hołownia (marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi), Marek Jakubiak (poseł koła Wolni Republikanie), Maciej Maciak (lider "Ruchu Dobrobytu i Pokoju"), Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji), Karol Nawrocki (prezes IPN, kandydat popierany przez PiS), Joanna Senyszyn (była posłanka SLD, ekonomistka), Krzysztof Stanowski (dziennikarz i youtuber), Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy i kandydat KO), Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców) i Adrian Zandberg (poseł, kandydat partii Razem).

Wybory a zakłady bukmacherskie

Eksperci branży bukmacherskiej z portalu Legalnibukmacherzy.pl przeanalizowali dane w okresie od grudnia do drugiej połowy kwietnia. Przede wszystkim widać, jak Szymon Hołownia (żółta linia) tracił na poparciu i jak kursy na niego idą w górę. Marszałek Sejmu startował na poziomie kursu 30.00, by w drugiej połowie kwietnia mieć już ok. 75.00.

Ciekawy jest także przypadek Sławomira Mentzena. Według danych, kurs na kandydata Konfederacji (linia granatowa) sukcesywnie spadał. Mentzen miał wyraźny kryzys w styczniu, co odzwierciedla skok z 15.00 na 25.00, by potem wrócić do ok. 15.00. Najniższy kurs (największe szanse) miał w marcu, gdy kurs wyniósł około 6.00. Obecnie kurs sukcesywnie wzrasta.

Z danych, które przeanalizowali eksperci z portalu Legalnibukmacherzy.plwynika również, że kurs na Rafała Trzaskowskiego jest praktycznie niezmienny i najniższy. To oznacza, że według bukmacherów, to kandydat Koalicji Obywatelskiej ma największe szanse na zwycięstwo I tury wyborów prezydenckich. Przykładowo największym zainteresowaniem graczy BETFAN cieszy się Rafał Trzaskowski, na którego postawiono 49 proc. wszystkich zakładów. To zdecydowany lider w typowaniach. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Sławomir Mentzen (30 proc.) oraz Karol Nawrocki (14 proc.). Ten rozkład wyraźnie pokazuje, że według graczy BETFAN Rafał Trzaskowski ma największe szanse na zwycięstwo.

Gracze nie obstawiają jednak wyłącznie zwycięzcy wyborów prezydenckich, choć to ten zakład cieszy się największym zainteresowaniem. Gracze BETFAN bardzo aktywnie typują również inne rynki związane z wyborami. Do najczęściej wybieranych należą:

Kto wejdzie do II tury wyborów - dynamiczny zakład, który przyciąga uwagę wraz ze zmieniającym się układem sił w kampanii;

Procentowy wynik danego kandydata - dla graczy, którzy analizują sondaże i starają się przewidzieć poparcie z dużą dokładnością;

Pojedynki H2H między kandydatami - bardzo popularny, zwłaszcza wśród typerów lubiących bezpośrednie porównania;

Frekwencja wyborcza - zakład, który zyskuje na znaczeniu w kontekście mobilizacji społecznej, kampanii zachęcających do głosowania oraz emocji towarzyszących wydarzeniom politycznym;

Zakłady regionalne – BETFAN jako pierwszy na rynku umożliwił typowanie wyników we wszystkich 16 województwach oraz w 17 największych miastach. To unikalna propozycja, która pozwala typować w sposób bardziej lokalny i szczegółowy.

Wybory prezydenckie – gdzie obstawić?

Warto pamiętać, że wynik wyborów prezydenckich można obstawiać wyłącznie u legalnie działających bukmacherów posiadających stosowne zezwolenia na terenie Polski. Im bliżej daty 18 maja – będącej kluczowym punktem tegorocznego kalendarza wyborczego – tym większe zainteresowanie budzi możliwość typowania rezultatów głosowania, co przekłada się na rosnącą popularność tego rodzaju zakładów. Wszelkie szczegóły dotyczące legalnego obstawiania wyników wyborów prezydenckich dostępne są w serwisie LegalniBukmacherzy.pl, a część danych i analiz wykorzystanych w artykule została dostarczona przez bukmachera BETFAN.