Kolejny protest Ostatniego Pokolenia. Tym razem blokada mostów

Aktywiści organizacji Ostatnie Pokolenie rano o godz. 9.00 zajęli most Śląsko-Dąbrowski. W kolejnych krokach rozpoczęli także blokadę mostów Świętokrzyskiego i Poniatowskiego. O tym, że po długim weekendzie Warszawie grozi komunikacyjny paraliż zapowiadał kilka dni temu Tytus Kiszka, współzałożyciel Ostatniego Pokolenia.

Skierował on do sztabu Rafała Trzaskowskiego list, w którym ruch informował, że prezydent stolicy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej może zapobiec nadchodzącym blokadom mostów jeśli poprze ich postulaty. Chodzi o rozwój taniego i dostępnego transportu dla wsi i miasteczek oraz organizację spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, dotyczące realizacji tych postulatów. Na odpowiedź czekali do 4 maja.

Młodzi szantażują i dewastują

Wobec braku reakcji Trzaskowskiego, w poniedziałek działacze rozpoczęli blokady. Uczestnicy protestu zebrali się również na Placu Zamkowym, gdzie tłumaczyli, dlaczego protestują. — Nasze postulaty mogą być pierwszym krokiem w stronę sprawiedliwej społecznie transformacji energetycznej. Chcemy przeniesienia 100 proc. środków zaplanowanych na rozbudowę autostrad na inwestycje w transport publiczny, regionalny i lokalny. Aby każdy w Polsce miał dostęp do autobusu i do kolei — mówiła jedna działaczek.

Aktywiści Ostatniego Pokolenia wielokrotnie już blokowali ulice w Warszawie lub przeprowadzali budzące kontrowersje akcje, takie jak oblanie farbą pomnika warszawskiej Syrenki czy blokada jezdni na Wisłostradzie, która uniemożliwiła przejazd karetce pogotowia.

Ponad miesiąc temu protestujący przeciwko zmianom klimatycznym aktywista Ostatniego Pokolenia wdrapał się szczyt pomnika smoleńskiego w Warszawie i oblał go farbą. Równocześnie wydarzenie transmitował w mediach społecznościowych.

