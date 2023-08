Wicemarszałek Senatu: Jarosław Kaczyński jest mocno spanikowany

W czwartek gościem programu "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24 był Michał Kamiński. Wicemarszałek Senatu został zapytany o zgłoszonych przez PiS kandydatów na członków komisji ds. badania rosyjskich wpływów.

– Dzisiaj w Polsce bardzo niewiele rzeczy dzieje się poza wiedzą i wolą Jarosława Kaczyńskiego. Prawo i Sprawiedliwość to nie jest partia, która ma jakiekolwiek władze realne, kolegialne. W Polsce władza spoczywa w ręku jednego człowieka. I co zadecyduje w tej sprawie Jarosław Kaczyński, to członkowie tej komisji z grubsza zrobią – skomentował polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej.

Michał Kamiński ostro o Jarosławie Kaczyńskim

– Wydaje nam się, że Jarosław Kaczyński jest pewny siebie i uważa, że wygrał, a on jest mocno spanikowany. Przed nim dzisiaj jest ten sam moment, który nastąpił w życiu Władimira Putina po buncie Prigożyna. Było wiadomo, że on się musi jakoś na Prigożynie zemścić i się zemścił. Dzisiaj Kaczyński ma przed sobą bardzo ważny moment ułożenia list PiS – powiedział wicemarszałek Michał Kamiński. – To będzie ten "moment Prigożyna" dla wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zorientują się, że "samolot spada", czyli nie ma ich na listach wyborczych albo są na 15. miejscu z limitem tysiąc złotych na kampanię – dodał.

W czwartek o godz. 11:30 nastąpi prezentacja "jedynek" list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości – dowiedział się portal DoRzeczy.pl w kierownictwie partii. Niewykluczone, że poznamy także ostateczny kształt list formacji Jarosława Kaczyńskiego. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października. Z wyznaczeniem daty głosowania wiąże się określenie harmonogramu rejestracji komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów i zbiórki podpisów. Według wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, komitety mają czas na dostarczenie list do 6 września.

