Morawiecki: Tusk jest jak pyton

Przed prezentacją nazwisk listy katowickiej szef rządu wygłosił przemowę. Mówił m.in o Śląsku i referendum. W wystąpienu zaatakował również lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska.

Morawiecki: Tusk jak pyton

– Tusk jest jak pyton, który tak przytula, przytula, przytula aż udusi. Uważajcie na niego, uważajcie na tego pytona" – twierdził Morawiecki.

– Uważajcie na niego, bo to jest wielki szkodnik polskiej polityki, największe niebezpieczeństwo dla polskich rodzin. (…) Bezrobocie w czasach Tuska było takie duże, że nawet Tusk wyjechał za pracą zagranicę – mówił.

– Wszyscy mieszkańcy Śląska muszą sobie odpowiedzieć na takie podstawowe pytanie. Czy wolicie tych, którzy słuchają dyrektyw, rozkazów płynących z Berlina i Brukseli? (…) Tusk i jego ekipa jest na pasku Berlina, Brukseli i tych, którzy chcą nas zdominować, którzy już raz chcieli całkowicie zaorać Śląsk, przemysł wydobywczy, chcieli zniszczyć polski przemysł tutaj. Jest na pasku tych, którzy chcą Polskę zdominować – ocenił premier.

– Dlatego Weber powiedział, ze PO i EPL, której częścią jest PO, są zaporą ogniową przed PiS. Co to jest? Obcy Weber będzie nam tutaj narzucał swoja wolę poprzez Tuska? Strzeżcie się tych niebezpiecznych ludzi. To wielkie zagrożenie dla całej polityki społecznej, dla nielegalnej migracji i dalszej wyprzedaży narodowego majątku – mówił Mateusz Morawiecki.

Liderzy list PiS

W czwartek 31 sierpnia swoje "jedynki" zaprezentowało Prawo i Sprawiedliwość. Nazwiska ogłosił na specjalnie zorganizowanej w tym celu prezes PiS Jarosław Kaczyński.