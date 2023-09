Łabędzie XXL

Kobiety te twierdzą, że w trakcie nauki w szkołach doświadczyły wielu rodzajów opresji i krzywd, wśród których najpowszechniejszy był tak zwany "body shaming". Nauczyciele zawstydzali je z powodu niedoskonałej figury, przekonując, że dla osiągnięcia domniemanego ideału powinny schudnąć, zmienić swoją postawę lub sposób poruszania się.

Kobiety skarżą się także na "zakodowane" przekazy, pozornie nie odnoszące się bezpośrednio do schudnięcia, ale przekazujące to przesłanie w sposób ukryty. Do określeń takich należy choćby podziwiany przez nauczycieli "lekki krok".