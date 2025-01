Mistrz szachowy chwali Dudę. "Proszenie Putina tylko go przekonuje"

– Tak, wszyscy chcemy tego, aby jak najszybciej na Ukrainie i dla Ukrainy było rozwiązanie pokojowe, ale nie chcemy ani rozmów pokojowych ani takiego rozwiązania pokojowego, które byłoby jakimś fałszywym kompromisem – stwierdził prezydent podczas rozmowy z dziennikarzami w Davos.

– To Władimir Putin powinien prosić o to, aby strony usiadły do stołu negocjacji pokojowych. To Rosja nie może wygrać tej wojny, ta wojna musi zakończyć się sprawiedliwym pokojem. Sprawiedliwy pokój to taki, który będzie prowadził do przywrócenia prawa międzynarodowego, który będzie gwarantował Ukrainie pokój i spokój na przyszłość, także nam – mówił dalej. Prezydent stwierdził, że nie powinny być podejmowane żadne pochopne decyzje. Jego zdaniem nie może być mowy o "jakimś proszeniu Władimira Putina", żeby usiadł do stołu negocjacji.

– Nie, to Władimir Putin musi prosić o to, by usiąść do stołu negocjacji. Trzeba doprowadzić Rosję do takiego stanu, mam nadzieję że prezydent Trump jako głowa największego mocarstwa na świecie, nie tylko militarnego, ale przede wszystkim największego na świecie mocarstwa gospodarczego, największej światowej gospodarki, a zarazem niezwykle doświadczony na rynku finansowym i generalnie biznesowym, przedsiębiorca, będzie umiał znaleźć takie metody, które rzeczywiście będą skutecznie oddziaływały przede wszystkim na gospodarkę rosyjską i tym samym zmuszą bez wystrzału Putina do tego, aby był skłonny do ustępstw – mówił dalej polski prezydent.

Kasparow: Bingo!

Do wystąpienia polskiego prezydenta odniósł się na platformie X rosyjski opozycjonista i były mistrz świata w szachach Garri Kasparow. "Bingo. Wszystko inne to kapitulacja, a nie negocjacje. Proszenie Putina o negocjacje tylko przekonuje go, że nie jesteście wystarczająco silni, by go powstrzymać. Nie pod względem militarnym. On doskonale zdaje sobie sprawę, że NATO mogłoby zniszczyć rosyjskie siły w Ukrainie w ciągu tygodnia" – napisał.

