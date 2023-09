Gliński podczas otwarcia Muzeum Historii Polski: To największa inwestycja w obszarze kultury

W czwartek odbyła się uroczystość otwarcia siedziby Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz Polski, między innymi prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Jak podkreślał w przemówieniu minister Gliński, jest to to największa inwestycja w obszarze kultury. – To miejsce będzie mieścić w sobie opowieść o ponad 1000-letniej historii naszego narodu. Budowa tego gmachu miała zostać zrealizowana już przed laty, ale nasi poprzednicy zaniechali realizację tego projektu – mówił.

"Stanie na straży suwerenności narodowej to nasz obowiązek"

Szef MKiDN zwrócił uwagę, że polska kultura łączy się z wartościami wschodnimi, jak i zachodnimi. – Wyjątkowość wspólnoty polskiej opierała się na chrześcijaństwie. Mamy wyjątkową historię, dlatego stanie na straży suwerenności narodowej jest naszym obowiązkiem – zaznaczył.

Podczas przemówienia Piotr Gliński podkreślił, że wystawy dostępne w gmachu Muzeum Historii Polski pozwolą zwiedzającym poznać historię naszego kraju. – Dziś możemy opowiedzieć o naszych przodkach, o sile, o wolności i o solidarności. Muzeum Historii Polski pokazuje przemiany cywilizacyjne, które zachodziły w naszym społeczeństwie – przekonywał minister.

Gliński: Nie byłoby tego dnia, gdyby nie odwaga

Piotr Gliński zauważył, że czwartkowa uroczystość nie odbyłaby się, gdyby nie odwaga osób, którym zaufali Polacy. – Nie byłoby tego dnia, gdyby nie odwaga osób, które otrzymały mandat do podejmowania decyzji od społeczeństwa. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do budowy Muzeum Historii Polski – mówił.

Minister skierował również podziękowania do osób zaangażowanych w budowę gmachu. – Dzięki nim, ich zaangażowaniu i niejednokrotnie determinacji, historia naszego kraju zyskała godne miejsce, w którym możemy ją prezentować bez białych plam, bez przemilczeń i przeinaczeń – w całym jej bogactwie i z całą odpowiedzialnością – zaznaczył.

