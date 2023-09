Otwarcie Muzeum Historii Polski. Prezydent: Ten obiekt będzie kształtował przyszłą Rzeczpospolitą

Czwartek to dzień oficjalnego otwarcia siedziby Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli. W uroczystości biorą udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Przemówienie prezydenta Dudy

W ramach inauguracji przemówienie wygłosił Prezydent Duda. Na początku wspomniał prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który uważał utworzenie MHP za jedno z najważniejszych zadań dla odpowiedzialnych za Rzeczpospolitą dla przyszłych pokoleń.

– Od 2015 roku dzięki zmianom, które nastąpiły w Rzeczpospolitej, dzięki bardzo wytężonej pracy ministra prof. Piotra Glińskiego, to muzeum stało się faktem – powiedziała głowa państwa, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania MHP.

Prezydent podkreślił symbolikę warszawskiej Cytadeli, która jest miejscem przypominającym o próbie autentycznego zniewolenia Polaków przez Rosjan. – To tu więziono po upadku Powstania Listopadowego tych, którzy konspirowali i walczyli wtedy o wolną Polskę. To tutaj rozstrzelano Romualda Traugutta, tu ginęli członkowie Rządu Narodowego. Tu mordowano Polaków, którzy niezłomnie chcieli odzyskać swoją ojczyznę. (…) Ostatecznie to miejsce oglądało wielkie zwycięstwo w 1918 roku, kiedy Polska odzyskała swoją niepodległość – powiedział prezydent.

Andrzej Duda mówił m.in. o przyszłych wystawach, które będą stanowiły pełną ekspozycję MHP. – Za trzy lata wystawa stała na 7300 metrów kwadratowych udokumentowana artefaktami historia ponad 1000 lat naszego państwa. To tu oglądać tę wystawę stałą i wystawy czasowe będą przychodzili młodzi. Na wystawy czasowe zarezerwowane jest 1400 m. kwadratowych – powiedział prezydent.

Duda wyraził pewność, że obiekt ten będzie kształtował przyszłą Rzeczpospolitą. – Wierzę, że coraz mocniejszą, coraz silniejszą swoimi obywatelami, ich postawą, wiedzą, umiejętnością patrzenia w przyszłość także przez pryzmat dobrze udokumentowanej przeszłości – oznajmił prezydent, jeszcze raz dziękując i gratulując wszystkim twórcom muzeum. – Niech żyje Polska – zakończył przemówienie.

Otwarcie Muzeum Historii Polski

O godz. 19:00 w nowym gmachu Muzeum Historii Polski odbędzie się koncert z okazji otwarcia siedziby. Z kolei w piątek, 29 września Muzeum otworzy swoje drzwi dla pierwszych gości. Na kilka godzin przed otwarciem bram Muzeum dla wszystkich zwiedzających – od 22:00 do 24:00 – będzie można przedpremierowo zwiedzić budynek oraz wystawę inauguracyjną.

Władze muzeum poinformowały, że w ramach Festiwalu Otwarcia, który potrwa od piątku 29 września do niedzieli 1 października 2023 roku, przygotowano m.in. wystawę czasową, koncert, debaty, pokazy filmów, spektakle dla dzieci oraz warsztaty dla młodszych i starszych. Na swojej stronie oraz w mediach społecznościowych MHP opublikowało spot pokazujący dzieje naszego kraju i wyjaśniający jednocześnie misję placówki.

Muzeum Historii Polski zostało powołane 2 maja 2006 r. Tworzyło wystawy, edukowało i na różne sposoby popularyzowało historię. Wielkim wyzwaniem pozostawał jednak brak stałej siedziby. Początkowo miała ona powstać nad Trasą Łazienkowską nieopodal Zamku Ujazdowskiego. Przez lata brakowało ostatecznej decyzji i zapewnienia finansowania inwestycji. Zmianę przyniósł dopiero przełom lat 2015 i 2016. Z inicjatywy ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego rząd zatwierdził lokalizację Muzeum na warszawskiej Cytadeli i zabezpieczył odpowiednie środki finansowe. W listopadzie 2016 r. zaprezentowano projekt siedziby instytucji, a w lipcu 2018 r. symbolicznie wbito pierwszą łopatę pod jej budowę.

Czytaj też:

MHP: Wejdź do historii!Czytaj też:

„Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski”