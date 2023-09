Premier: Muzeum Historii Polski pokazuje, że jesteśmy na właściwej drodze

Czwartek to dzień oficjalnego otwarcia siedziby Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli. Podczas uroczystości pojawili się m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

– Tutaj, w tym miejscu męczeństwa narodu polskiego, w którym mordowani byli polscy patrioci, powstaje Muzeum Historii Polski. Polska przyciągała ludzi z całej Europy, nawet wtedy, kiedy nie było jej na mapie – ma w sobie taki magnetyzm i takie piękno. Dzieła z naszej historii miały być orężem do walki o odzyskanie niepodległości. Symboliczne jest to, że w miejscu, gdzie mordowani byli Polacy zostało wybudowane Muzeum Historii Polski – wskazał szef rządu.

twitter

Premier odniósł się też do tego, dlaczego proces powstawania placówki był tak długi. – Muzeum Historii Polski powstawało przez 17 lat. Dlaczego tak długo? Przez wiele lat mówiono, że nie ma środków i brakowało wiary w to, że takie miejsce jest potrzebne do budowania polskiej tożsamości – stwierdził.

Premier: Zerwaliśmy z pedagogiką wstydu

– III RP to kształtowanie pedagogiki wstydu. My to przerwaliśmy. Chcemy pokazać, że Polacy znacząco przyczynili się do budowania wolności w Europie. Mamy jedną z najpiękniejszych historii narodowych na świecie. Budowa tego Muzeum pokazuje, że jesteśmy na właściwej drodze do budowania pozycji Polski na świecie. Ważne są silne instytucje pamięci. Jedną z nich, czyli Muzeum Powstania Warszawskiego, zawdzięczamy śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Wierzę, że historia poprzednich pokoleń da nam siłę do walki o lepszą przyszłość, do walki o zwycięstwo – mówił Mateusz Morawiecki.

Zaznaczył, że "powstanie tego wspaniałego gmachu świadczy, że jesteśmy na drodze do zwycięstwa – do odbudowania właściwej roli Rzeczypospolitej na mapie Europy i na mapie świata".

Czytaj też:

Wielkie otwarcie Muzeum Historii Polski. Znamy szczegóły