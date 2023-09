Gzowski: Nie ma czegoś takiego, jak masowa wycinka drzew

DoRzeczy.pl: Platforma Obywatelska opublikowała spot wyborczy, w którym zarzuca się Lasom Państwowym masową wycinkę drzew, a korzyści z tego ma partia rządząca. Jak pan odpowie na ten zarzut?

Michał Gzowski: Lasy Państwowe są spółką Skarbu Państwa i działają oraz zarabiają pieniądze należące do Skarbu Państwa. Wszyscy pracownicy Lasów Państwowych, w tym leśnicy, działają dla dobra państwa oraz lasów. Nie ma możliwości, żeby ktokolwiek te pieniądze zagrabił, bo to nie jest prywatna spółka. Przypominam również, że leśnicy to fachowcy i działają zawsze profesjonalnie i według tych samych zasad, niezależnie od tego, kto rządzi.

Jak wygląda kwestia wycinki drzew?

Nie ma czegoś takiego, jak "masowa wycinka drzew". Nie można wycinać drewna więcej, niż go przyrasta. Niezależnie od koniunktury i cen drewna, działamy zawsze tak samo, czyli według założeń wieloletniego planu urządzania lasów. Fundamentem naszych działań jest zachowanie lasów dla przyszłych pokoleń.

Kto zatwierdził ostatni plan urządzania lasów, który dziś jest realizowany?

Realizowany plan powstał w czasie rządów PO-PSL, bowiem plany są dziesięcioletnie. Mimo wszystko dzięki naszej pracy, pracy leśników udaje nam się zwiększyć lesistość Polski. Dlatego powtarzam – to mit, a nawet kłamstwo, że prowadzona jest masowa wycinka, którą ktoś teraz wymyślił, a pieniądze wędrują do partii.

Czytaj też:

Gzowski reaguje na słowa Pomaski. "Składamy pozew o naruszenie dóbr osobistych"