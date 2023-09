"Gdybym miała wybierać". Szydło: Kaczyński powinien zostać premierem

W niedzielę odbędzie się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w katowickim Spodku. – To będzie najważniejsze wystąpienie naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. To będzie mobilizacja i przypomnienie Polakom, jak ważne są te wybory, jaka jest stawka tych wyborów – powiedziała w sobotę na antenie radia RMF FM była premier, a obecnie europoseł PiS Beata Szydło.

– Program już przedstawiliśmy w Końskich. Propozycje programowe były przedstawione jeszcze przed wakacjami. Teraz chcemy rozmawiać o tym, co jest stawką tych wyborów. Musimy mieć świadomość tego, że to są wybory niezwykle istotne. Największą obietnicą, którą my składamy Polakom, jest gwarancja bezpieczeństwa i suwerenności Polski – stwierdziła polityk.

Kaczyński premierem po wyborach?

Beata Szydło została zapytana, kto zostanie premierem w przypadku wygrania wyborów parlamentarnych 15 października przez Prawo i Sprawiedliwość. Europoseł PiS podkreśliła, że o tym będzie decydował lider partii rządzącej. – Ja bardzo bym sobie życzyła, aby to właśnie Jarosław Kaczyński był szefem naszego rządu – oznajmiła.

– Mateusz Morawiecki jest bardzo dobrym premierem, natomiast gdybym miała wybierać pomiędzy panem Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim lub innym kandydatem, to uważam, że Jarosław Kaczyński, który jest najwybitniejszym politykiem (...), powinien zostać premierem – mówiła polityk.

Szydło uderza w Tuska

W sobotę Szydło odwiedziła Kraków w ramach trasy "Bezpieczna Polska". Na udostępnionym w mediach społecznościowych nagraniu eurodeputowana uderzyła w przewodniczącego PO Donalda Tuska.

– Musimy powiedzieć prawdę o Tusku i Platformie. W przyszłym tygodniu Parlament Europejski i Rada Europejska będą zajmować się paktem dotyczącym migracji. Tusk mówi, że nie będzie przyjmował, jako premier, do Polski migrantów. Ale to jest nieprawda. Zrobił to w 2015 r., firmując politykę Angeli Merkel – powiedziała Szydło. – Tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości jest gwarantem tego, że nigdy nielegalni imigranci nie zostaną do Polski relokowani – podkreśliła.

