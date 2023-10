Pandora Gate. Cieplucha: Musimy twardo działać. Sprawa dotyczy najmłodszych

Pandora Gate to afera pedofilska w świecie polskich youtuberów i influencerów. Internetowy twórca Sylwester Wardęga opublikował film stanowiący wynik prywatnego śledztwa w tej sprawie. Przywołując screeny rozmów, wywiady i nagrania wideo, Wardęga przekonuje w swoim filmie, że część środowiska internetowego wiedziała o działaniach Stuu – internetowego twórcy, który miał spotykać się z nieletnią dziewczyną. Sprawa wywołała olbrzymie poruszenie, gdyż są w nią zaangażowani inni popularni twórcy.

Z dostępnych informacji wynika jednak, że to, co ujawnił Wardęga, to jedynie wierzchołek góry lodowej, a w sprawę było zamieszanych zdecydowanie więcej przedstawicieli polskiego You Tube'a. Wiadomo, że w najbliższych dniach ma zostać opublikowany kolejny film w sprawie, który ujawni nowe informacje. Wardęga o swoich ustaleniach poinformował też odpowiednie organy

Pandora Gate. Cieplucha: Musimy podjąć zdecydowanie kroki

Podczas czwartkowej konferencji prasowej głos w sprawie zabrali: minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz wiceministrowie Sebastian Kaleta i Piotr Cieplucha.

– To afera, jakiej polski internet nie widział przez ostatnie 30 lat. Dlatego złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie. Powinny ją zbadać polskie organy ścigania. Ta sprawa poruszyła ogromną część świata polskiego internetu, a jest o tyle ważna, że dotyczy najmłodszych uczestników sieci – powiedział wiceszef MS, dodając, że zaniepokojonych jest wielu rodziców.

– Nie może być tak, że jeśli ktoś jest celebrytą i zarabia tysiące w sieci, może wykorzystywać swoją popularność do działań na tle seksualnym wobec nieletnich. Musimy podjąć zdecydowane kroki w tej sprawie – powiedział Cieplucha.

Wiceminister powiedział, że sprawa jest rozwojowa, ponieważ pojawiają się nowe doniesienia.

