Katolikom mniej wolno?

W kościele św. Barbary, największym kościele w centrum Warszawy, w południe 11 listopada organizatorzy Marszu Niepodległości zamówili mszę świętą. Zjawiła się na niej także aktywistka ruchu Obywatele RP, Gabriela Lazarek, która w czasie kazania rozwinęła transparent z cytatem z Jana Pawła II piętnującym rasizm. Transparent został zwinięty przez mężczyzn, którzy wyprosili ją z kościoła. Ona sama twierdzi, że została poturbowana, ale na nagraniu wideo tego nie widać. Być może zdarzyło się to poza zasięgiem kamery. Informacja o „popychaniu i kopaniu” znajduje się za to w opisie całego incydentu, który w Internecie zamieścił inny aktywista obecny wtedy u św. Barbary. Jak widać, cieszyńska aktywistka nie zjawiła się na mszy sama: towarzyszyło jej co najmniej dwoje ludzi, którzy mieli dokumentować wydarzenie. Im zawdzięczamy spisanie tekstu kazania i filmik pokazujący moment rozwijania transparentu oraz interwencji uczestników mszy.