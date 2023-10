Konwencja Lewicy. "To jest wielki wyrzut sumienia dla Polski"

Przedstawiciele Komitetu Wyborczego Nowej Lewicy zaprezentowali w środę na konwencji w Rzeszowie program "Bezpieczny senior".

– Kiedy mówi się o seniorach w Polsce, to najczęściej pojawiają się takie pojęcia jak ubóstwo, bieda, brak pieniędzy na wykupienie leków, obawa o to, czy zimą będzie opał, czy będzie jak się ogrzać. To wszystko jest prawda. To jest wielki wyrzut sumienia dla Polski, że bardzo wiele osób w starszym wieku, osób, które bardzo ciężko dla Polski pracowały, dzisiaj boryka się z ubóstwem – stwierdził Adrian Zandberg.

Konwencja Lewicy. Waloryzacja emerytur

Współprzewodniczący partii Razem przekonywał, że ekonomiczne bezpieczeństwo to jest możliwość zaplanowania sobie życia przez kilka miesięcy, przez rok lub dwa lata. – Wszyscy państwo wiecie, że kiedy przyszła drożyzna, uderzyła szczególnie mocno w tych emerytów, w te emerytki, które mają małe środki. To im przestały się spinać budżety, to im znowu, jak 10-15 lat temu, stanęło w oczach przerażenie, że nie będzie za co wykupić leków, że nie będzie za co kupić jedzenia pod koniec miesiąca. Wiemy, że to nie może się powtórzyć – mówił Zandberg.

– Wprowadzimy zasadę dwóch waloryzacji emerytur rocznie, żeby zabezpieczyć ludzi przed takimi kryzysowymi sytuacjami. One nigdy więcej nie mogą zepchnąć kolejnych setek tysięcy ludzi w ubóstwo – oświadczył polityk.

Waloryzacja rent i emerytur w 2024 r.

W 2024 r., podobnie jak w latach ubiegłych, emeryci i renciści mogą liczyć na waloryzację otrzymywanych z ZUS-u świadczeń. Wskaźnik waloryzacji odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonemu o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Rząd planuje wzrost emerytur i rent w przyszłym roku o co najmniej 12,3 proc. Kwota będzie zgodna z przyjętymi przez Radę Ministrów szacunkami.

