Duże zmiany w strukturach PiS. Podjęto pierwsze decyzje

Prawo i Sprawiedliwość postanowiło dokonać zmian w strukturach terenowych – zamiast 16 okręgów będzie ich aż 40. PiS przeprowadziło pierwsze zjazdy okręgowe, podczas których działacze wybierali nowe lokalne władze partii.

– Odbyły się pierwsze, zaplanowane uprzednio, wybory do władz w poszczególnych okręgach PiS. Te działania wpisują się w zmiany, jakie zaszły w PiS-ie po kongresie, a ich celem jest nadanie nowej dynamiki naszemu środowisku politycznemu – powiedział rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, cytowany przez PAP.

Roszady w szeregach PiS

W głosowaniu zdecydowano, że na czele okręgu rybnickiego PiS stanie wywodzący się z Suwerennej Polski Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości. W Kielcach pracami lokalnych struktur pokieruje poseł Anna Krupka, w Gliwicach – Jarosław Wieczorek. We Wrocławiu wybrano Pawła Hreniaka, z kolei w Legnicy – Szymona Pogodę.

– Nowi szefowie okręgów to ludzie z jednej strony reprezentujący młodsze pokolenie, a jednocześnie z dużym politycznym doświadczeniem. W swoim życiorysie mają wieloletnią działalność samorządową oraz rządową, działając na najwyższych funkcjach państwowych – stwierdził Rafał Bochenek.

Nagły zwrot w PiS-ie?

Nie ustaje zamieszanie wokół kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Niedawno media obiegła informacja, że może on zostać wyłoniony w prawyborach. Z tego rozwiązania partia Jarosława Kaczyńskiego ostatecznie zrezygnowała, o czym poinformował w piątek Rafał Bochenek. Tym, co dotychczas zdawało się być pewne był czas, kiedy kandydat miał być zaprezentowany. Miało to nastąpić 11 listopada. Okazuje się, że scenariusz ten również stanął pod znakiem zapytania.

"Coraz więcej osób z kierownictwa partii przekonuje Jarosława Kaczyńskiego, by z prezentacją kandydata na prezydenta poczekać nawet do grudnia" – podała w niedzielę Interia. Z ustaleń portalu wynika, że ugrupowanie zleciło nowe badania, tym razem jakościowe, i czeka na ich wyniki.

Czytaj też:

Kaczyński równa się PiS? Ciekawe wyniki sondażuCzytaj też:

"Uderzający pomysł". Były senator PiS: To jeszcze bardziej rozchwiałoby napięcia wewnątrz partii