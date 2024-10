Kaczyński równa się PiS? Ciekawe wyniki sondażu

"Czy Pana/Pani zdaniem Prawo i Sprawiedliwość pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego będzie w stanie wygrać wybory i rządzić?" – to pytanie, które zadano respondentom w sondażu przeprowadzonym przez pracownię United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski.

Większość Polaków nie wierzy już w Kaczyńskiego?

I tak, w ocenie 34 proc. badanych, PiS ma jeszcze szanse na sukcesy z Jarosławem Kaczyńskim. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 10,5 proc. ankietowanych, zaś "raczej tak" – 23,7 proc.

Jednak większość, bo 55,6 proc. Polaków jest zdania, że z prezesem na czele PiS utraciło zdolność wygrywania wyborów. Odpowiedź "raczej nie" zaznaczyło 28,6 proc. badanych, natomiast 27 proc. uważa, że "zdecydowanie nie".

"PiS równa się Jarosław Kaczyński"

Zupełnie inny obraz badania otrzymamy, kiedy spojrzymy na wyniki wśród wyborców poszczególnych partii. W przyszłe tryumfy PiS pod wodzą Kaczyńskiego wierzy bowiem większość wyborców tej partii i Konfederacji. "Raczej tak" wskazało 47 proc. ankietowanych. "Zdecydowanie tak" – 23 proc. W sukces "raczej" nie wierzy 21 proc. badanych, a jedynie 4 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie".

Jak można się domyślać, przeciwny pogląd płynie od elektoratu koalicji rządzącej, gdzie zaledwie 6 proc. uważa taki scenariusz za możliwy.

W ocenie Anny Pacześniak, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, wynik jaki Kaczyński osiągnął wśród własnego elektoratu jest "całkiem dobry". – Jeszcze. Widać jednak, że to nie jest tak, że ta wiara jest wśród zwolenników PiS, tak powszechna jak nam się do tej pory wydawało – stwierdziła, po czym dodała: "To jeszcze nie jest czas, w którym ludzie pomyślą inaczej niż: PiS równa się Jarosław Kaczyński".

Badanie United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 11-13 października 2024 metodą CATI&CAWI na grupie 1000 osób.

