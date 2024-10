Jak Polacy oceniają rząd? Złe wieści dla Tuska

CBOS w najnowszym sondażu zbadał nastawienie Polaków do rządu Donalda Tuska. Z badań wynika, że obecnie jest więcej przeciwników niż zwolenników rządu. Obecne władze popiera bowiem 34 proc. respondentów, podczas gdy do przeciwników zalicza się 39 proc. Polaków. Do tego aż 24 proc. zadeklarowało obojętność, a 3 proc. nie ma wyrobionego zdania.

Z sondażu wynika, że liczba zwolenników gabinetu Donalda Tuska spadła o 1 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Dokładnie o 1 pkt. proc. wzrosła za to liczba przeciwników rządu.

Coraz gorsze notowania rządu

Z sondażu CBOS wynika ponadto, że rośnie także odsetek Polaków negatywnie oceniających działalność rządu. 37 proc. ocen jest bowiem obecnie pozytywnych (spadek o 3 pkt. proc. względem września), podczas gdy liczba negatywnych ocen wynosi aż 48 proc. (tyle samo co przed miesiącem).

Rośnie także liczba osób niezdecydowanych – 15 proc. (więcej o 3 pkt proc.). Z sondażu wynika także, że gabinet Donalda Tuska nieco lepiej oceniają kobiety niż mężczyźni.

Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej aż 91 proc. ocenia pozytywnie rząd, w elektoracie dwóch pozostałych partii tworzących koalicję wygląda to już zdecydowanie gorzej. 61 proc. wyborców Trzeciej Drogi dobrze ocenia rząd i jedynie 48 proc. wyborców Lewicy.

Spadają też notowania samego premiera. 36 proc. ankietowanych jest zadowolona z faktu, że to właśnie Tusk jest szefem rządu (spadek o 2 pkt). Z kolei równo 50 proc. jest niezadowolonych z tego faktu (bez zmian). Rośnie jednakże liczba osób nieposiadających wyrobionego zdania w tej sprawie i obecnie wynosi już 14 proc. (wzrost o 2 pkt proc.).

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach 3-13 października na próbie liczącej 1025 osób (w tym: 59,9 proc. metodą CAPI, 24,7 proc. – CATI i 15,4 proc. – CAWI).

