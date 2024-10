Kaczyński popełnił błąd? Pierwszy taki sondaż

Co Polacy myślą o fuzji Prawa i Sprawiedliwości z Suwerenną Polską Zbigniewa Ziobry? Czy ten krok skłoni ich do oddania głosu na obóz prawicy? Odpowiedź na to przynosi najnowszy sondaż.

Dokładnie tydzień temu zjednoczenie Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski stało się faktem. Podczas sobotniego kongresu PiS w podwarszawskiej Przysusze Jarosław Kaczyński i Patryk Jaki podpisali deklarację, która zawiera dziesięć punktów. Zjednoczenie PiS i Suwerennej Polski. "Dla wyższego celu" – W polskiej historii już tak bywało, że trzeba łączyć sztandary dla wyższego celu. Dziś ten cel jest najwyższy. Chodzi o przyszłość i suwerenność Polski – stwierdził Jaki, pełniący obowiązki prezesa Suwerennej Polski. – Idziemy jedną drogą, mamy wspólne cele i to, co było, nie może się liczyć. Liczy się zwycięstwo – oświadczył z kolei prezes PiS. W wyniku ubiegłotygodniowej fuzji wiceprezesami Prawa i Sprawiedliwości zostali Patryk Jaki i Michał Wójcik. Czy decyzja Jarosława Kaczyńskiego była słuszna? Czy powiększy grono wyborców obozowi prawicy? Czy PiS-owi opłaci się fuzja z Suwerenną Polską? Sondaż W najnowszym sondażu SW Research przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej" Polacy zostali zapytani, czy po połączeniu PiS z Suwerenną Polską są bardziej, czy mniej skłonni do głosowania na PiS. To pierwszy taki sondaż po ubiegłotygodniowej fuzji. W badaniu 17,2 proc. respondentów stwierdziło, że po zjednoczeniu są bardziej skłonni do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Więcej, bo 23 proc., przyznało że są obecnie mniej skłonni do oddania głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego. Największą grupę ankietowanych stanowią osoby, dla których fuzja nie ma większego znaczenia: 59,7 proc. badanych stwierdziło, że "nie wpływa to na ich skłonność do głosowania na PiS". Co ciekawe, 34 proc. najmłodszych respondentów po połączeniu PiS z Suwerenną Polską jest mniej skłonnych do głosowania na formację Kaczyńskiego. Czytaj też:

Kto kandydatem PiS na prezydenta? Dwa kolejne nazwiska w grzeCzytaj też:

Polacy rozczarowani rządem Tuska. Nie wywiązuje się z obietnicCzytaj też:

Sondaż rok po wyborach parlamentarnych. Tak zagłosowaliby Polacy