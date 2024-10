PiS połączyło się z Suwerenną Polską. Kaczyński i Jaki podpisali deklarację

Zjednoczenie Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski stało się faktem. Podczas sobotniego kongresu PiS w podwarszawskiej Przysusze Jarosław Kaczyński i Patryk Jaki podpisali deklarację, która zawiera dziesięć punktów.

– W polskiej historii już tak bywało, że trzeba łączyć sztandary dla wyższego celu. Dziś ten cel jest najwyższy. Chodzi o przyszłość i suwerenność Polski – stwierdził Jaki, pełniący obowiązki prezesa Suwerennej Polski. – Idziemy jedną drogą, mamy wspólne cele i to, co było, nie może się liczyć. Liczy się zwycięstwo – oświadczył Kaczyński. – Wszyscy od dzisiaj jesteśmy "pisiorami" – stwierdziła była marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Ostatnim punktem kongresu Prawa i Sprawiedliwości będą zmiany w statucie oraz głosowanie.

PiS i Suwerenna Polska połączone

Zobowiązania, które zostały zawarte w deklaracji, to m.in.: praca nad nową konstytucją, która przywróci ład ustrojowy w Polsce; asertywna polityka wobec Unii Europejskiej oraz obrona polskiej suwerenności; kontynuowanie programów społecznych; odrzucenie Zielonego Ładu; przywrócenie pełnej wolności w Polsce, przede wszystkim wolności słowa; obrona złotówki i walka z zakazem używania gotówki; obrona tradycyjnych wartości i rodziny; budowa dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi; stanowcze rozliczenie ekipy Tuska.

Na kongresie ma zostać wybrany nowy wiceprzewodniczący PiS. Jak nieoficjalnie podała stacja Polsat News, ma to być Michał Wójcik, były minister-członek Rady Ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego.

"To wzbudza wiele oporów"

– Musimy rozpocząć proces konsolidacji (...) Wiem, że to wzbudza wiele oporów, ale w polityce trzeba umieć nad pewnymi faktami przechodzić do porządku dziennego – mówił w czasie swojego wystąpienia prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Musimy to zrobić, to jest sygnał dla społeczeństwa, że polski obóz patriotyczny się jednoczy i sojuszników musimy szukać tylko tam, tylko w polskim obozie patriotycznym i będziemy ich szukać. To jest nasze wielkie zadanie, a więc powtarzam: po pierwsze nie płakać, po drugie się konsolidować, po trzecie aktywizować i dynamizować – zaznaczył.

Czytaj też:

"Nie możemy dać się zastraszyć łajdakom i oszustom". Morawiecki o programie "3 razy O"Czytaj też:

Morawiecki: Rok po wyborach interesują mnie tylko dwa słowa