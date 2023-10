Chruszcz: Nie ustąpimy w walce o suwerenność Polski i jej granic

DoRzeczy.pl: Był pan posłem, a w 2020 roku został pan dyrektorem Zespołu Elektrowni Dolna Odra. W tym roku ponownie pan kandyduje do Sejmu z list PiS w okręgu 41. Dlaczego?

Sylwester Chruszcz: Zdecydowałem się na kandydowanie na liście Prawa i Sprawiedliwości w tegorocznych wyborach, ponieważ wierzę w dobrą zmianę, która dzieje się na naszych oczach i wiem, że po zwycięstwie, w trzeciej kadencji będziemy pracować z jeszcze większą energią i zaangażowaniem dla dobra Polek i Polaków.

W jaki sposób?

Zapewniam, że nie ustąpimy w walce o suwerenność Polski i jej granic. Nie popełnimy błędów Zachodu w kwestii akceptowania i normalizowania inwazji nielegalnych imigrantów. Z całkowitą stanowczością odpowiemy na szantaże Brukseli. Napływ tzw. “uchodźców” nie wzbogacił państw europejskich kulturowo, a zdecydowanie zwiększył statystyki gwałtów, przemocy czy morderstw, nie doprowadził do integracji osób z państw muzułmańskich z Europejczykami, a stworzył niebezpieczne osiedla, czy wręcz getta do których boi się wjeżdżać policja.

Tymczasem Polska została zaatakowana hybrydowo ze Wschodu.

To prawda. W tym miejscu chciałbym również podziękować strażnikom granicznym oraz wszelkim innym służbom mundurowym za codzienną pracę, a szczególnie za zażegnanie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. W trakcie wydarzeń na granicy nie ugięliśmy się przed zalaniem Polski nielegalnymi imigrantami przesłanymi przez Łukaszenkę w celu destabilizacji naszego kraju. Jednakże przyjęliśmy dużą ilość rzeczywistych uchodźców z naszego kręgu kulturowego - Ukraińców, w łącznej liczbie ponad miliona osób. Jestem dumny, że Polska zalicza się do jednego z najbezpieczniejszych państw w Unii Europejskiej i dopilnujemy, żeby tak pozostało.

A co z pana regionem?

W kwestii województwa zachodniopomorskiego cieszy ciągły rozwój naszego regionu, musimy zadbać, by utrzymać to imponujące tempo inwestycji. Jako dyrektor elektrowni Dolna Odra w Gryfinie wiem, że nasza lokalizacja jeszcze przez wiele lat będzie kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego północno-zachodniego regionu Polski, szczególnie cieszy mnie budowa nowych bloków gazowo-parowych przy naszej elektrowni. Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców nadodrzańskich miejscowości nawiązaliśmy ścisłą współpracę z RZGW w Szczecinie, przeprowadziliśmy specjalistyczne badania dna zakładowego kanału, pozwoli to na zwiększenie potencjału portu rozładunkowego Elektrowni Dolna Odra. Przyszłość ściany zachodniej to również kwestia rozwoju żeglugi na Odrze. To jeszcze bardziej zwiększy konkurencyjność Portu Szczecin-Świnoujście. Dekadę temu nasi adwersarze widzieli nasz region jako zielone zaplecze Berlina. Rozbudowa Zakładów Chemicznych w Policach, koncepcja rozbudowy portu w Świnoujściu o nabrzeża kontenerowe i wiele innych projektów obalają ten szkodliwy kierunek.