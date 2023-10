Telus: Ta rzecz nam najbardziej zaszkodziła

W Prawie i Sprawiedliwości rozpoczął się proces podsumowywania kampanii i wyciągania wniosków z niepowodzenia w wyborach parlamentarnych. Chociaż bowiem PiS formalnie wybory wygrał, to jednak rozkład mandatów praktycznie uniemożliwił partii Jarosława Kaczyńskiego zbudowanie stabilnej większości sejmowej.

Telus: Będziemy rozmawiać

W wywiadzie dla "Super Expressu" minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus zapewnia, że PiS będzie podejmowało próby rozmów z partiami opozycyjnymi na temat utworzenia rządu, w szczególności tymi, które "mają podobny, narodowy program". Czy chodzi o Konfederację i PSL?

– Do tanga trzeba dwojga. Jesteśmy otwarci na rozmowy. Z ludowcami można rozmawiać (...) spokojnie, będziemy szukać rozwiązań. PSL negatywnie się już pokazał, kiedy szedł z całą opozycją do eurowyborów i to było bardzo źle odebrane przez rolników, przez wieś. Z zielonej koniczynki ludowcy zrobili tęczową koniczynkę. Rolnicy wypominali PSL-owi, że zdradzili wtedy ideały wsi. Mam nadzieję, że PSL nie popełni tego błędu po raz kolejny – stwierdził szef MRiRW.

Błędy i afery

Zapytany o to, co najbardziej zaszkodziło partii w odniesieniu wyborczego sukcesu Telus wskazał aferę wizową. Przypomnijmy, w związku z tą sprawą z funkcji wiceministra spraw zagranicznych został odwołany Piotr Wawrzyk. Rząd wskazywał, że sprawa dotyczy ponad 250 nielegalnie wydanych wiz. Opozycja mówiła o kilkuset tysiącach takich dokumentów.

– Rzeczy, które nam zaszkodziły w kampanii wyborczej to była sprawa wiz. Ale nie był tu przecież winien minister ani jego resort. I ta rzecz nam najbardziej zaszkodziła – powiedział.

Kolejną kwestią, która spowodowała napływ wyborców do partii opozycyjnych była sprawa aborcji. Zdaniem Telusa, to również nie pomogło PiS. Z drugiej jednak strony wskazał, że "nie możemy rezygnować z pewnych rzeczy, a taką jest kwestia aborcji".

