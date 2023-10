Najdroższa nieudana kampania

Specjalnie wybrałem ten cytat znanej amerykańskiej publicystki, związanej z demokratami, bo pokazuje doskonale to, czego nie mógł zrozumieć rząd PiS w Warszawie: tak amerykańscy demokraci, jak europejscy biurokraci woleli w Warszawie inny rząd i użyli wszystkich dostępnych środków – tak finansowego szantażu (Unia Europejska), jak presji politycznej (wystąpienia ambasadora Marka Brzezińskiego) – żeby swój cel osiągnąć. Pokonać takie przymierze nie było łatwo, co nie znaczy, że było to niemożliwe. Niecały rok wcześniej dokładnie z takim samym problemem mierzył się w Budapeszcie rząd Viktora Orbána. Różnica jednak jest podstawowa: Orbán swoją kampanię wygrał, zdobywając większość konstytucyjną, PiS otrzymał najwięcej głosów, ale przegrał.