Jakie to święto? To paroksyzm, cykliczna katastrofa dotykające praktykujące demokrację kraje. Język debaty mediów i całej debaty publicznej, by użyć słów poety, „rozścierwia się i rozchamia”, normy przyzwoitości, nawet jeśli coś z nich jeszcze zostało, idą na bok. Ludzie, podjudzani i napuszczani na siebie przez drące się o władzę stronnictwa, popadają w bezrozumny amok i rzucają się sobie do gardeł.