"Ja już panu wszystko powiedziałem". Kowal nie zna obietnic KO?

W czasie kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska obiecywała, że od 1 stycznia 2024 r. wzrosną pensje nauczycieli. Płaca ma zostać podwyższona o 30 proc., ale nie mniej niż 1,5 tys. zł brutto.

O tę deklarację pytał dziennikarz TVN24 w rozmowie z Pawłem Kowalem. Dopytywał, czy podwyżki obejmą również nauczycieli akademickich. – Dotyczyły wszystkich nauczycieli – powiedział Paweł Kowal po chwili zastanowienia.

– Także akademickich? – dopytywał dziennikarz. Polityk KO ponownie powtórzył, że "dotyczyły wszystkich nauczycieli". Prowadzący nie ustępował i ponownie dopytał, czy także akademickich. Panie redaktorze, ja już panu wszystko powiedziałem – odparł zniecierpliwiony poseł.

Dziennikarz nie dawał za wygraną. – Nie, nie powiedział mi pan wszystkiego. Bardzo proste pytanie. Czy nauczyciele akademiccy, tak jak ci, którzy pracują w szkołach, mogą liczyć na te 30 proc. podwyżki, którą obiecywaliście przed wyborami? – pytał dalej Marcin Zaborski.

– Moim zdaniem tak – odpowiedział Kowal. – Pana zdaniem? Pan tego nie wie do końca, czy ta obietnica to obejmuje? – zauważył Marcin Zaborski. – Tak – odpowiedział krótko poseł. – Pan nie wie? – mówił zaskoczony dziennikarz.

– Panie redaktorze musimy przejść do następnego pytania. Ja to, co mogłem i powinienem powiedzieć, to powiedziałem – podsumował Paweł Kowal.

Obietnice wyborcze PO

– Ważne, żeby przyszła koalicja była stabilna, bo przed nami trudny czas. Musimy ścignąć pieniądze z Unii Europejskiej i przywrócić praworządność – mówiła na antenie RMF FM wiceprzewodnicząca PO Marzena Okła-Drewnowicz. Jak podkreśliła, obietnice wyborcze Platformy Obywatelskiej dotyczące 13. i 14. emerytury, 800 plus, 30 proc. podwyżki dla nauczycieli oraz 60 tys. złotych kwoty wolnej od podatku zostaną zrealizowane.

