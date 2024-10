Ukraiński IPN czci bohaterów Ukrainy. Bandera i Szuchewycz obok Matki Bożej

"Kult Matki Bożej jako opiekunki wojowników sięga czasów Rusi Kijowskiej i Bizancjum. Ukraińscy Kozacy szczególnie obchodzili Święto Pokrowy. [Opieki Najświętszej Bogurodzicy lub Wstawiennictwa Bogurodzicy] Święto to stało się ważne dla społeczności kozackiej, gdyż to właśnie wtedy wybierano nowych hetmanów i oficerów” – czytamy w opisie filmu zamieszczonego na kanale IPN na You Tube.

Spot został wyprodukowany w celu oddania hołdu obrońcom Ukrainy. Pojawiają się w nim zarówno postacie historyczne, jak również współcześni żołnierze walczący z rosyjską inwazją. Na filmie pojawiają się także Stepan Bandera oraz Roman Szuchewycz – obaj w obecności Matki Bożej. Członkowie UPA zostali przedstawieni w sposób nawiązujący do chrześcijańskiej ikonografii i sposobu przedstawiania świętych.

twitter

Ludobójstwo na Polakach

Według IPN zbrodnia wołyńska to antypolska czystka etniczna przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich, mająca charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie – czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) i Polesia (od północy).

Czas trwania zbrodni wołyńskiej to lata 1943-1945. Sprawcy rzezi – Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) – we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej określali mianem "akcji antypolskiej".

W latach 1941-1942 Roman Szuchewycz dowodził oddziałami ukraińskimi, które współpracowały z hitlerowskimi Niemcami. Od 1943 r. był dowódcą zbrojnego ramienia OUN, Ukraińskiej Powstańczej Armii, która dokonała masowych mordów na około 100 tys. Polaków z Wołynia i Galicji Wschodniej. Przypisuje się mu bezpośrednią odpowiedzialność za wydanie zbrodniczego rozkazu w sprawie rzezi wołyńskiej. Zginął 5 marca 1950 r. w obławie NKWD.

Zarówno Szuchewycz, jak i Stepan Bandera są uznawani na Ukrainie za bohaterów.

Czytaj też:

Ukraina to nie tylko OUN i UPACzytaj też:

Poroszenko wychwala Szuchewycza. Fala oburzenia