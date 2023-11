Dyktatury ciąg dalszy

Opozycja oraz media straszyły przed wyborami, że obóz rządzący wybory sfałszuje (!). Oczywiście wybory odbyły się prawidłowo, żadnej próby fałszerstwa nie było. Opozycja czy też jej duża część przez 8 lat wmawiała Polakom, że w Rzeczypospolitej jest dyktatura, zamordyzm, brak praworządności, brak demokracji. No i w tej dyktaturze odbyły się demokratyczne wybory i to przy ogromnej frekwencji.

Przypominam to nie bez kozery

Oto bowiem w ostatnich dniach przedstawiciele opozycji – do mediów pod nazwiskami!- alarmowali Polaków, że prezydent Duda dokona niecnego manewru i powoła na Marszałka Sejmu – Seniora kogoś z PiS, kto dokona zamachu na demokrację w postaci inauguracji prac Sejmu, wygłoszenia swojego orędzia i..przerwie obrady, co uniemożliwi powołanie nowego „demokratycznego" rządu. Mówiono to i zapewne wierzono w to.

I znowu, po raz n-ty okazało się, że to „strachy na lachy", pic na wodę – fotomontaż, polityczny surrealizm, „ political fiction", rzeczywistość alternatywna. Oto bowiem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej doktor prawa Andrzej S. Duda powołał na Marszałka Seniora przedstawiciela dotychczasowej opozycji byłego ministra rolnictwa w rządzie PO – PSL Marka Sawickiego. Zgodnie z obyczajem demokratycznym misję tworzenia rządu otrzymał szef formacji, która uzyskała najlepszy wynik w wyborach czyli Mateusz Morawiecki. Można rzecz, że rozwiązanie iście salomonowe. Można też powiedzieć, że przerzucające w przyszłości pewne mosty między konserwatywnym PiS a najbardziej konserwatywną częścią dotychczasowej opozycji czyli PSL.

Prezydent Duda pokazał, że jest jednak „playmakerm" i to potrafiącym rozegrać niebanalnie.

Jednak to, co jest istotne, a co umknęło uwadze to fakt, że znów nie sprawdziły się „ opowieści dziwnej treści" ze strony opozycji, która z uporem prowincjonalnego pijaka czepiającego się płotu, znów straszyła Polaków zamachem na demokracje w postaci obstrukcji sejmowej i zawieszenia prac sejmu nie wiadomo do kiedy....