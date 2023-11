"Pomysłów jest wiele". Poseł Lewicy nie zna planów na zmiany w sądach

Parlamentarzystów pytał w Sejmie o konkretne plany reporter TVP Info. – Opozycja bardzo długo mówiła o tym, że rozliczy się z sędziami. "NeoKRS", z sędziami powołanymi, według opozycji, bezprawnie. W jaki sposób chcecie to zrobić? – z takim pytaniem zwrócił się do Darii Gosek-Popiołek z Lewicy.

– Przepraszam bardzo, ja wiem, ja wiem, wie pan co, ja muszę zadzownić – zaczęła poseł Gosiek-Popiołem, wyraźnie nie chcąc odpowiadać na pytanie. Postanowiła jednak spróbować. – My w tym momencie rozmawiamy w ramach większości już w tym momencie z różnymi organizacjami i to będziemy ustalać. Pomysłów jest bardzo wiele. I ta sytuacja, którą stworzył rząd PiS, jak pan wie, skomplikowana – stwierdziła parlamentarzystka Lewicy.

– Jakie to są na przykład pomysły? – dopytywał dziennikarz. – Ja nie jestem konstytucjonalistką i ja w ramach prac tych grup po prostu nie uczestniczę. Jest to oczywiste, że nie każdy poseł zajmuje się kwestiami sądownictwa – ucieła Daria Gosek-Popiołek

"Dobrze i bezpiecznie"

Z kolei wybrana do KRS poseł Anna Maria Żukowska wskazała, że "nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie, zostanie ona podjęta wspólnie przez wszystkie ugrupowania. – Trzeba to będzie zrobić dobrze i bezpiecznie dla obywateli, bo najważniejsze jest poczucie gwarancji prawa. Na pewno wyroki zostaną utrzymane w mocy – stwierdziła.

Katarzyna Ueberhan z Lewicy opowiedziała się "za rozwiązaniem weryfikacyjnym". – Sędziowie, którzy teraz orzekają, byliby weryfikowani, jeżeli okazałoby się, że są niezawiśli i niezależni, czyli tacy, jak wymaga od nich konstytucja, to mogliby dalej orzekać – powiedziała dodając "że tacy sędziowie nie byliby pociągani do odpowiedzialności". Według poseł "weryfikacją miałaby się zająć specjalna komisja". – Już wcześniej mówiliśmy o komisji sprawiedliwości i prawa – stwierdziła. W takiej komisji, zdaniem Ueberhan, powinni zasiadać "specjaliści od prawa".

