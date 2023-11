Kukiz: Jest jeden podstawowy problem z komisjami śledczymi

We wtorek w Sejmie zorganizowano pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały ws. powołania komisji śledczej ds. Pegasusa. Uzasadnienie przedstawił poseł Robert Kropiwnicki z KO.

– Zawsze nadużycia władzy są bardzo groźne dla obywateli. Ale nadużycie środków operacyjnych jest szczególnie groźne. To kwestia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa nas wszystkich – mówił. – Bardzo ważne jest, by w ramach funkcji kontrolnej światło dzienne ujrzało to, co władza chciała ukryć. A niewątpliwie chciała ukryć, że podsłuchiwała obywateli, grzebała im w telefonach. Za waszych czasów liczba podsłuchów wzrosła diametralnie – przekonywał Kropiwnicki.

Kukiz: Poprzemy uchwałę, jeśli ją zmienicie

– Od 1999 roku mieliśmy chyba 10 komisji śledczych, w sumie efekty są takie, że skazany został Rywin, skazany został Plichta i to jest naprawdę niewiele, jak na efekty prac tych komisji, a dla wielu Polaków byli oni jedynie kozłami ofiarnymi, wystawionymi przez polityków umoczonych w afery – stwierdził Paweł Kukiz, lider Kukiz'15.

– Podstawowy problem z komisjami śledczymi w Polsce polega na tym, że są one kontrolowane przez polityków, przede wszystkim po to, by igrzyskami przykryć ewentualny brak chleba. Są również doskonałym instrumentem marketingu politycznego, bo każdy funkcjonariusz partyjny korzysta z zainteresowania mediów i promuje się na okoliczność kolejnych wyborów – ocenił poseł.

Kukiz wskazał, pod jakim warunkiem jego koło jest gotowe poprzeć uchwałę ws. powołania komisji ds. Pegasusa. – Byliśmy o włos od stworzenia komisji do spraw podsłuchów, która obejmowałaby okres od 2007 roku, czyli również aferę z podsłuchiwaniem dziennikarzy, do 2023 i za taką komisją ja bym z przyjemnością zagłosował. Zmieńcie państwo uchwałę, dorzućcie te 4 lata, przecież wcześniej zgodziliście się, w poprzedniej kadencji, na tego typu komisję, nagle wam przeszło, jak staliście się większością parlamentarną. Jeśli chcecie rzeczywiście przyzwoitości, transparentności i przejrzystości, to bardzo proszę, zmieńcie tę uchwałę, a wówczas z przyjemnością na nią zagłosujemy – powiedział.

