Czarnek: Tusk nigdy nie działał w pełni demokratycznie

W poniedziałek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki wygłosi exposé. Prezes Rady Ministrów zwróci się z wnioskiem o wotum zaufania.

– Pan premier Mateusz Morawiecki podsumuje osiem lat wielkich, gigantycznych sukcesów Prawa i Sprawiedliwości w każdym obszarze – zauważył Przemysław Czarnek, który był gościem Programu 1. Polskiego Radia. – Przede wszystkim dokonaliśmy czegoś, co można nazwać "rewolucją godnościową" – stwierdził były minister edukacji i nauki.

– Przywróciliśmy godność ludziom, którym nie starczało od pierwszego do połowy miesiąca. Ludziom, którzy byli na bezrobociu, którzy zarabiali 1750 złotych brutto. Rodzinom czteroosobowym z dziećmi, które miały 3,4 tys. złotych brutto miesięcznie. 3,4 tys. złotych brutto miesięcznie – to było raptem osiem lat temu. Dzisiaj mają 10 tys. złotych brutto miesięcznie w swoim budżecie. Trzeba to po prostu przypominać – tłumaczył poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Czarnek uderza w Tuska

– Donald Tusk działa metodami niedemokratycznymi. Czy państwo uważacie, że demokratyczne jest przepuszczanie setek miliardów złotych, które zamiast trafiać do budżetu państwa, trafiły do mafii VAT-owskich? – pytał Przemysław Czarnek. Jak zaznaczył, Tusk nigdy nie działał w pełni demokratycznie.

Przypomnijmy, że jeżeli Mateusz Morawiecki nie uzyska wymaganej bezwzględnej większości głosów, inicjatywę przejmuje Sejm. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera i członków rządu większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Po wyborach parlamentarnych 15 października klub PiS ma w Sejmie 191 posłów, natomiast Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) oraz Nowa Lewica łącznie – 248. Do większości potrzeba 231 mandatów. Kandydatem nowej większości sejmowej na premiera jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

