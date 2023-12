Morawiecki: Polska potrzebuje jedności wszystkich sił politycznych

"Polska to nasz wspólny dom. Dziś potrzebuje jedności wszystkich sił politycznych. Wierzę, że to możliwe. O jej przeszłości, przyszłości i wielkości dziś o 10:00 w Sejmie. Do zobaczenia" – napisał na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) premier Mateusz Morawiecki i opublikował krótkie nagranie.

W filmie pokazano nagłówki prasowe dotyczące sytuacji gospodarczej Polski oraz rozwoju polskiej armii, a także fotografie związane z przekopem Mierzei Wiślanej, Baltic Pipe, zaporą na granicy z Białorusią, otwarciem tunelu pod Świną i inwestycją Intela.

twitter

Exposé Morawieckiego

Poniedziałkowe obrady Sejmu rozpoczną się o godz. 10:00. Wtedy program swojego rządu przedstawi premier Mateusz Morawiecki. Prezes Rady Ministrów zwróci się z wnioskiem o wotum zaufania. W harmonogramie obrad zaplanowano dziesięciominutowe oświadczenia w imieniu klubów i pięciominutowe oświadczenie w imieniu koła poselskiego. Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania zaplanowano na godz. 15:00. Jeżeli Mateusz Morawiecki nie uzyska wymaganej bezwzględnej większości głosów, inicjatywę przejmuje Sejm. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera i członków rządu większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Po wyborach parlamentarnych 15 października klub PiS ma w Sejmie 191 posłów, natomiast Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) oraz Nowa Lewica łącznie – 248. Do większości potrzeba 231 mandatów. Kandydatem nowej większości sejmowej na premiera jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. W poniedziałek w radiu RMF FM szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek poinformował, że Andrzej Duda zaprosi Donalda Tuska na spotkanie do swojego sejmowego gabinetu, żeby ustalić termin zaprzysiężenia nowego rządu. Najprawdopodobniej będzie to 13 grudnia.

