To jedna z ostatnich decyzji Morawieckiego. Chodzi o podatki

20 listopada posłowie PiS wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zakładający przedłużenie zerowego VAT na żywność od 1 stycznia do końca czerwca 2024 roku. Premier Mateusz Morawiecki na platformie X w środę zwrócił się do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, aby nowa większość parlamentarna przegłosowała ustawy przygotowane przez klub Prawa i Sprawiedliwości.

Następnie zdecydował, że sam podpisze rozporządzenie w sprawie zerowego VAT na żywność. Szef rządu zapowiedział, że zrobi to w piątek lub w sobotę. Premier stwierdził, że "odpowiedzialny rząd PiS pracuje od pierwszego do ostatniego dnia swojej misji, a Polacy nie będą płacić za show odstawiane w Sejmie".

W sobotę Morawiecki przekazał nowe informacje za pomocą mediów społecznościowych.

"Minister Finansów podpisał właśnie na moje polecenie rozporządzenie VAT 0% na żywność. To oszczędność na zakupach dla milionów polskich rodzin. Tak wygląda skuteczna i ambitna polityka" – napisał Morawiecki na portalu X.

Zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzona od 1 lutego 2022 r. w ramach jednej z tarcz antyinflacyjnych, których celem była ochrona społeczeństwa przed podwyższoną inflacją.

"All I want for Christmas is U...stawy"

Premier w środę na platformie X zwrócił się do marszałka Sejmu, aby ten pochylił się nad ustawami przygotowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość. "Może Marszałek Szymon Hołownia i nowy Sejm sprawiliby prezent polskim rodzinom na Święta?" – zapytał premier Morawiecki.

"Podpowiedź jest grana w każdym radiu. All I want for Christmas is U…stawy" – napisał Morawiecki nawiązując do znanej świątecznej piosenki, którą wykonuje Mariah Carrey.

W nagraniu zacytowano także wypowiedź posła KO Andrzeja Domańskiego.– Stoję na stanowisku, że ten VAT powinien wrócić do 5 proc. – mówił w listopadzie w Radiu Zet Domański, który według medialnych doniesień ma być ministrem finansów w rządzie Donalda Tuska.

