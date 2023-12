Jak długo przetrwa nowa koalicja? Sondaż

"Ile pani/pana zdaniem przetrwa koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy?" – zapytali respondentów ankieterzy pracowni United Surveys w sondażu na zlecenie radia RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Najwięcej – 47,3 proc. – badanych twierdzi, że koalicja nie rozpadnie się przez całą czteroletnią kadencję parlamentu. Według 27,2 proc. ankietowanych, porozumienie ugrupowań przetrwa rok lub dwa lata. Odpowiedź "ponad pół z czteroletniej kadencji" wybrało 8,8 proc. pytanych. Natomiast 7,2 proc. uczestników badania uważa, że koalicja utrzyma się przez mniej niż rok. Ponadto 9,4 proc. respondentów wskazało opcję: "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż został przeprowadzony na próbie 1000 osób metodami CATI (wywiad telefoniczny) i CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej).

Co będzie się działo w Sejmie?

Poniedziałkowe obrady Sejmu rozpoczną się o godz. 10:00. Wtedy program swojego rządu przedstawi premier Mateusz Morawiecki. Prezes Rady Ministrów zwróci się z wnioskiem o wotum zaufania.

Jeżeli Mateusz Morawiecki nie uzyska wymaganej bezwzględnej większości głosów, inicjatywę przejmuje Sejm. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera i członków rządu większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Po wyborach parlamentarnych 15 października klub PiS ma w Sejmie 191 posłów, natomiast Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) oraz Nowa Lewica łącznie – 248. Do większości potrzeba 231 mandatów. Kandydatem nowej większości sejmowej na premiera jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. W poniedziałek w radiu RMF FM szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek poinformował, że Andrzej Duda zaprosi Donalda Tuska na spotkanie do swojego sejmowego gabinetu, żeby ustalić termin zaprzysiężenia nowego rządu. Najprawdopodobniej będzie to 13 grudnia.

Czytaj też:

Morawiecki uzyska wotum zaufania? Polacy zabrali głosCzytaj też:

Odprawy i pensje dla ministrów tymczasowych. Jasne wyniki sondażu