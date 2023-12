Morawiecki mówił o zaletach cyfryzacji. Wspomniał o poprawności politycznej

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie expose. Polityk poruszył wiele obszarów tematycznych zarówno z zakresu polityki wewnętrznej, jak i międzynarodowej. W pierwszej części wystąpienia mówił o fundamentalnych wartościach, jakie przyświecają reprezentowanemu przez niego programowi, a następnie rozwinął jego poszczególne elementy. W przemówieniu wskazał siedem jego zdaniem najważniejszych wyzwań przed którymi stoi Polska.

Polityk mówił m.in. o bezpieczeństwie energetycznym, a także militarnym. – Konsekwentnie będziemy wspierać rozwój atomu w Polsce. To jedyna szansa na skok cywilizacyjny i niezależność energetyczną. Wspierają to Stany Zjednoczone.

Morawiecki: Internet musi być wolny od poprawności politycznej

– Armia polska musi rosnąć w siłę. Wydatki na armię w porównaniu do PKB to już ponad 4 proc. Nie tylko podpisaliśmy kontrakty na najlepszy sprzęt, rozbudowaliśmy też znacznie polskie moce produkcyjne. Mamy 10 tys. wojsk amerykańskich w Polsce. USA poinformowały, że 15 grudnia gotowość bojową uzyska tarcza antyrakietowa w Redzikowie – powiedział Morawiecki.

Poruszy także kwestię fatalnej sytuacji demograficznej Polski, a w tym kontekście kobiet na rynku pracy. – Z roku na rok jest nas coraz mniej. Wzrost zamożności wiąże się ze spadkiem dzietności. Ale warto zastanowić się, co by było, gdyby nie nasze programy społeczne. Mielibyśmy demograficzną apokalipsę – mówił. – Panie mają trudniej na rynku pracy, ponieważ muszą walczyć z luką płacową i stereotypami. Ponadto wprowadziliśmy bezpieczny kredyt, ale nie uzyskaliśmy wzrostu demograficznego, bo są zmiany kulturowe. Czasy się zmieniają. Nasze żony i wnuczki chcą żyć inaczej, mężczyźni muszą to zaakceptować – kontynuował.

Morawiecki mówił także o cyfryzacji. – Dzięki cyfryzacji życie jest łatwiejsze. Nad tymi zmianami pracowali 30-latkowie w naszym rządzie. To oni przeprowadzili nas z ery analogowej do ery cyfrowej. Polski rząd musi znaleźć rozwiązanie, jak będzie wyglądać nasze życie w dobie automatyzacji i cyfryzacji. Dlatego tak ważne jest, abyśmy byli twórcami, a nie tylko odbiorcami cyfryzacji. Technologia ułatwia nam życie, ale uzależnia nas od siebie. Państwo musi mieć decydujący głos w sprawie wykorzystania technologii. Internet musi być wolny, także od poprawności politycznej – powiedział Morawiecki.

"Skończmy z tą wojną"

W podsumowaniu swojego wystąpienia Morawiecki zaapelował o zgodę narodową. – Musimy zakończyć wojnę polsko-polską. Wzywam do tego nas wszystkich, także siebie, jak i was. Posłanki i posłowie, skończmy z tą wojną. Wybierzmy dialog, szukajmy tego, co nas łączy. Tylko odrzucając tak skrajny konflikt, możemy przetrzeć nowe ścieżki rozwoju – powiedział.

