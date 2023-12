Suski wszedł na mównicę przed Morawieckim. "Zgłaszam wniosek formalny"

Marek Suski wszedł na mównicę sejmową przed premierem Mateuszem Morawieckim, który miał rozpocząć swoje exposé.

– Zgłaszam wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia obrad – oświadczył poseł PiS. – Pan marszałek raczył zauważyć, że to dzień szczególny. Debata nad programem działań Rady Ministrów to najważniejsza debata. Otóż pan marszałek zaproponował 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów. Zawsze odbywały się tu debaty, często długie, często 360-minutowe. I otóż, żeby poważnie traktować nasz kraj, naszych obywateli, żeby mogli się dowiedzieć, jaki jest program działania rządu, to zgłaszam wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia obrad i wyznaczenie którejś z debat, żeby wszyscy posłowie mogli zabrać głos – wyjaśnił.

Sejm. Hołownia odpowiedział Suskiemu

– Pan marszałek mówi, że nie chce ograniczyć możliwości wystąpień posłów, a jednocześnie do godz. 15:00 są przewidziane i wystąpienie prezesa Rady Ministrów, i pytania. To jest właśnie ograniczenie demokracji, panie marszałku. Wnioskuję, żeby to była któraś z debat, chociażby krótka, 120-minutowa – stwierdził Marek Suski.

– Panie pośle, tę sprawę Sejm rozstrzygnął już w głosowaniu. Pana wniosek jest tożsamy z tym, co rozstrzygnęliśmy przed chwilą. Natomiast zwracam państwa uwagę – i pan też, biorąc udział w konwencie seniorów, został o tym poinformowany – każdy poseł, który będzie miał taką wolę, jako przedstawiciel narodu, żeby zabrać głos w pytaniach, będzie mógł to zrobić. Nie będą one limitowane co do ilości. Każdy będzie mógł to zrobić. To właśnie jest nieograniczanie wypowiedzi, a nie ograniczanie – odparł Szymon Hołownia.

Co będzie się działo w Sejmie?

Przypomnijmy, że na godz. 15:00 zaplanowano głosowanie nad wotum zaufania wobec rządu Mateusza Morawieckiego. Jeżeli Morawiecki nie uzyska wymaganej bezwzględnej większości głosów, inicjatywę przejmuje Sejm.

Wówczas kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera i członków rządu większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

