Biedroń poucza prezydenta. "Nie odciął pępowiny. Powinien dojrzeć"

– Wszystko co jest ożywcze, jest dobre. Kibicuję temu. Prezydent powinien dojrzeć do swojej funkcji i zrozumieć, że Polska jest rządzona przez prodemokratyczną koalicję, a nie partię z której się wywodzi. Pamiętam szorstką przyjaźń Leszka Millera i Aleksandra Kwaśniewskiego. Jeśli "szorstka przyjaźń plus" będzie między prezydentem a nowym rządem, to ja temu kibicuję – mówił Biedroń w Polsat News.

Prowadzący zapytał europosła, czy prezydent dokonuje "nowego otwarcia" względem współpracy z nowym rządem.

– Prezydent Andrzej Duda przez ostatnie lata nie przeciął pępowiny ze swojego środowiska partyjnego. Był wiernym sługą swojego pana, a nie konstytucji – ocenił Robert Biedroń. Europarlamentarzysta dodał, że życzy Andrzejowi Dudzie, żeby stał się "pełno wagowym" prezydentem RP.

Robert Biedroń odniósł się również do kwestii rozwiązania sporu dotyczącego praworządności w Polsce. – Jest dobra atmosfera z dwóch stron. Tego nie można zniszczyć. Ministerstwo Sprawiedliwości będzie w tej sprawie wydawać odpowiednie komunikaty. Sądzę, że prezydent Andrzej Duda nie będzie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności, że pieniądze z KPO nie trafią do Polski. Polska jest o krok, aby otrzymać te fundusze – przekonywał gość programu.

"Zmiany oczekiwane i konsultowane"

Europoseł był także pytany o kwestie zmian w funkcjonowaniu mediów publicznych.

– W przyszłym tygodniu dostaniecie państwo bardzo mocne komunikaty o zmianach w mediach publicznych. Będzie to bliżej wtorku. Te zmiany są oczekiwane i konsultowane. Początek przyszłego tygodnia to dobry termin na przekazanie tych informacji – oświadczył Robert Biedroń.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy wskazał również jak jego zdaniem powinna wyglądać reforma TVP. – Jako Lewica na pewno będziemy pilnowali, żeby media były pluralistycznie i rzetelnie przekazywali informacje. Opinia publiczna uważa, że Polsat jest najbardziej rzetelny jeśli chodzi o przekazywanie informacji. Są już dobre przykłady i teraz trzeba z tego skorzystać – dodał.

