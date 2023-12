Możliwe, że we wtorek rano posłowie będą podpisać się pod projektem uchwały w sprawie TVP. Wspomniał o tym w wieczornym paśmie Polsat News wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak.

Na antenie TVN24 o sprawie mówił z kolei nowy wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek.

– Jeśli uchwałą się powoływało członków Rady Mediów Narodowych, można rozważyć absolutnie odwołanie ich uchwałą. Ale tych instrumentów nowa koalicja demokratyczna ma znacznie więcej. To nie tylko uchwały, to także projekty ustaw, które w najbliższym czasie będą wpływały do laski marszałkowskiej i będziemy krok po kroku tę sytuację z praworządnością i innymi kwestiami rozwiązywać – powiedział.

Kaleta: Kompromitacja ministra Śmiszka

Do tego fragmentu wypowiedzi polityka odniósł się na X były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

"Odwołać kogoś można jeśli przepisy tak przewidują. W przypadku RMN przepisy przewidują powołanie na 6 letnią kadencję, a możliwość odwołania przed jej upływem może nastąpić tylko w sytuacji, w której członek RMN jest zatrudniony w administracji rządowej lub samorządowej. Wedle mojej wiedzy taka sytuacja nie ma miejsca w przypadku aktualnie sprawujących funkcję" – napisał.

"Inaczej np. w przypadku komisji do spraw wpływów rosyjskich. Sejm może tam dowolnie powołać i odwołać członka komisji. Dlatego odwołania członków, z formalnego punktu widzenia, w ostatnich tygodniach nikt nie kwestionował" – dodał.

"Zatem, jakakolwiek uchwała Sejmu odnosząca się do aktualnej obsady RM nie wywoła skutków prawnych, ponieważ przepisy ustawy jasno reguluję kwestię możliwości odwołania. Uchwały Sejmu, w przeciwieństwie do ustaw, nie stanowią źródła prawa" – podsumował Kaleta.

Uchwała ws. RMN

Onet podał, że posłowie Koalicji Obywatelskiej mieli zostać wezwani na wtorek rano, by podpisać się pod projektem uchwały w sprawie TVP. Ma ona stwierdzić nielegalność Rady Mediów Narodowych, która powołuje i odwołuje władze mediów publicznych. Podstawą ma być wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r., w którym sędziowie uznali, że odebranie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uprawnień w zakresie powoływania i odwoływania władz mediów publicznych było niezgodne z ustawą zasadniczą.

Przypomnijmy, że obecnie na czele RMN stoi Krzysztof Czabański, bliski współpracownik prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

