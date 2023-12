Lasy Ordynacji Zamoyskiej

Bez hałasu quadów i terenowych samochodów rozjeżdżających trakty. Długie, miękkie, nieutwardzone drogi świetnie nadają się do jazdy konno. Oto obszar, gdzie spokojnie można wypuścić wierzchowca w skok, nie obawiając się, że droga się skończy, zanim koń dobrze się rozpędzi. Ogromny las, zwykle sosnowy albo mieszany, położony pomiędzy Frampolem, Janowem Lubelskim (niegdyś Ordynackim), Zaklikowem, Rzeczycą Długą i Biłgorajem, stanowi pozostałość po pradawnych puszczach odgradzających Królestwo Polskie od Rusi Czerwonej. Aż do końca XVI w. był to obszar prawie bezludny, z rzadka wykorzystywany gospodarczo i niezasiedlony. Głównie ze względu na słabe gleby, bagna i rozlewiska.