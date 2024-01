Kilka dni temu niemiecki dziennik "Bild" poinformował, że Bundeswehra opracowała scenariusz szkoleniowy, który przewiduje, że w krótkim czasie dojdzie do eskalacji w relacjach NATO – Rosja.

Plan Bundeswehry, do którego dotarł "Bild", zakłada m.in., że z początkiem 2025 r. Kreml rozmieści na Białorusi dwie dywizje pancerne i dywizję strzelców zmotoryzowanych, liczące łącznie ponad 70 tys. żołnierzy. Polska i państwa bałtyckie zwołają posiedzenie Rady NATO i ogłoszą, że są zagrożone atakiem ze strony Federacji Rosyjskiej. Sojusz Północnoatlantycki przeniesie na wschodnią flankę blisko 300 tys. personelu wojskowego, w tym 30 tys. żołnierzy niemieckiej armii. NATO zdecyduje się na działania odstraszające.

"Rozważanie różnych scenariuszy, nawet skrajnie nieprawdopodobnych, jest częścią zwykłych działań wojskowych" – podkreśliło kierownictwo Bundeswehry w komunikacie przekazanym redakcji "Bilda".

"To jest prawdziwa czerwona linia"

Bliski współpracownik prezydenta Rosji Władimira Putina, Siergiej Mironow, wysłał wiadomość do pracowników "Bilda". "Jedynym celem dowódców Bundeswehry jest nasilenie antyrosyjskiej histerii i stłumienie głosów tych, którzy wzywają do zaprzestania promowania neonazistów na Ukrainie i przejścia do rozsądnego dialogu z Rosją" – napisał rosyjski polityk.

"Rosyjska enklawa na mapie Europy naprawdę działa im na nerwy. Podobno i oni należą do grona autorów publikacji w niemieckiej prasie, którzy marzą o zemście i »powrocie Prus Wschodnich«" – zwrócił się do autorów tekstu w dzienniku "Bild" Siergiej Mironow.

"Każda próba blokady lub nawet ataku na obwód królewiecki nieuchronnie doprowadzi do militarnego starcia z Rosją. To jest prawdziwa czerwona linia, a raczej czerwony przycisk: po jego kliknięciu Zachód nieuchronnie zmusi Rosję do odwetu" – stwierdził współpracownik Putina. I zagrodził, że Federacja Rosyjska, jako "mocarstwo nuklearne", użyje "wszystkich dostępnych sił i środków do obrony swojego terytorium".

