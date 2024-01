Bodnar w Brukseli: Mam marzenie, żeby 1 maja 2024 r. nie ciążył nad nami art. 7

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar i wiceminister Krzysztof Śmiszek uczestniczą w nieformalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

W czwartek w Brukseli przedstawiciele polskiego resortu sprawiedliwości rozmawiali się z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verą Jourovą i komisarzem ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem. Z kolei w piątek odbyło się spotkanie m.in. z członkami komisji ds. prawnych Parlamentu Europejskiego, a także spotkanie bilateralne z Litwą, Szwecją i Niemcami.

Bodnar: Będziemy starali się podejmować wszystkie możliwe działania

– Mam marzenie, żeby 1 maja 2024 r., kiedy będziemy świętowali 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, nie ciążył nad nami art. 7, stawiający nas w takiej sytuacji i w takiej pozycji, która jest nieuprawniona z punktu widzenia tego wszystkiego, co w Polsce chcielibyśmy osiągnąć – oświadczył w Brukseli minister sprawiedliwości Adam Bodnar. – Będziemy starali się podejmować wszystkie możliwe działania, by dorowadzić do tego, aby wobec Polski nie była stosowana procedura z art. 7. To będzie wymagało zmian legislacyjnych, przedstawienia odpowiednich projektów ustaw. W najbliższym czasie będziemy w tym kierunku działać – zapowiedział.

Procedura art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej przewidziana jest na wypadek, gdy jedno z państw członkowskich UE "narusza praworządność". Komisja Europejska rozpoczęła procedurę z art. 7 przeciwko Polsce w grudniu 2017 r. Powodem był rzekomy brak konstruktywnego dialogu ówczesnych polskich władz z Komisją Europejską. KE wyraziła obawy w związku z przyjęciem przez parlament nowych przepisów dot. systemu sądownictwa. "Zakończenie procedury z art. 7 TUE następuje, kiedy państwo członkowskie podejmuje konstruktywny dialog z instytucjami UE, w tym przede wszystkim z inicjującą postępowanie Komisją Europejską. Następnym etapem jest przywrócenie praworządności i wyeliminowanie ryzyka poważnego naruszenia wartości europejskich" – podała Wirtualna Polska.

