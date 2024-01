Mosiński: Tusk i Lasek zablokują CPK

DoRzeczy.pl: Były premier Mateusz Morawiecki wskazał 10 konkretów, dla których CPK powinno powstać. Dlaczego w pana ocenie strona rządząca unika jasnej deklaracji, czy nawet otwartej debaty w tej sprawie?

Jan Mosiński: Kiedy mówiliśmy o tym projekcie w momencie jego tworzenia, już wówczas pojawiały się ataki ze strony ówczesnej opozycji. Twierdzono, że jest to niepotrzebna gigantomania, a prezydent Warszawy mówił „po co nam CPK skoro mamy lotnisko w Berlinie”. To pokazuje sposób myślenia o państwie polskim. Po co mamy być wiodącą siłą gospodarczą w tej części Europy, czy generalnie w Europie, skoro są Niemcy silniejsi od nas? To jest takie klientelistyczne podejście do pewnych spraw, czyli "nie wyjdę poza pewne ramy, bo nie wypada". Kiedy rozpoczęliśmy realizację tego projektu, gdy nastąpiła realizacja pierwszych umów, kiedy CPK zaczynało nabierać rumieńców, okazało się, że wiele miast i samorządów może na nim zyskać. W tym moje miasto Kalisz.

Tylko skąd w pana ocenie bierze się ta postawa?

Niestety, jak widać w dalszym ciągu mamy proniemieckie myślenia w pewnych postawach. I tyle. Mnie nie dziwi, że pan Lasek czy jego współpracownicy nie chce merytorycznie debatować na temat tego projektu. Jednak bardzo dobrze wskazał pan premier Mateusz Morawiecki, że mamy pewne projekty strategiczne które wymagają działań kontynuujących, ponadpolitycznych. Oprócz CPK, to jest dywersyfikacja źródeł energetycznych. Dlatego na miły Bóg, co oni robią? Gdzie zmierza ta szaleńcza polityka anty-PiS-u? Gdyby odejść od CPK, to na dziś można powiedzieć, że byłaby to tragedia. Jest to również działanie na korzyść Rosji, która chce nas osłabiać.

Na dziś bardziej pan stawia, że projekt CPK zostanie dokończony?

Na dziś, słuchając pana Laska i pana Tuska mam wrażenie, że dla nich to zamknięty rozdział i projekt nie będzie realizowany. A jeśli tak będzie, to będę się pytał i rozliczał z tego m.in. posłów z mojego okręgu. Jeśli pozwolą na jego zablokowanie, pozbawią możliwości rozwoju region z którego się wywodzą.

