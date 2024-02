Prof. Dudek: Jeśli Tusk nie zostanie zatrzymany, to pójdzie dalej niż Kaczyński

Na spotkaniu zorganizowanym przez Klub Jagielloński prof. Antoni Dudek opowiadał o tym, jak Jarosław Kaczyński oraz Donald Tusk zdominowali polską scenę polityczną i jakie są szanse na przełamanie duopolu PO i PiS. Wskazywał też, że obie partie charakteryzuje cyniczne podejście do kwestii zasad praworządności.

Prof. Dudek: Tusk może pójść dalej niż Kaczyński

– Nie popadałbym w fatalizm, że są to ludzie niezniszczalni. Kaczyński będzie powoli przechodził na emeryturę, natomiast Tusk oczywiście przetrwa dłużej, także dlatego że jest w lepszej formie fizycznej, ale ja uważam, że te cztery lata wyniszczą go politycznie – stwierdził wykładowca UKSW.

Historyk wskazał, że koalicja rządząca już teraz "trzeszczy", czego przykładem jest spór o Trybunał Konstytucyjny. – Ktoś, zapewne z PSL, powiedział, że "dość już tego deptania konstytucji, panie premierze". Bo to, co robi Tusk, to jest pójście drogą Kaczyńskiego – mówił.

"Mają w nosie konstytucję"

Prof. Dudek stwierdził, że zarówno lider PiS jak i PO "mają w nosie" konstytucję. – Kaczyński poszedł do tej pory znacznie dalej niż Tusk. Co nie zmienia faktu, że jeśli Tusk nie zostanie zatrzymany, to za chwilę pójdzie dalej niż Kaczyński – stwierdził. – Donald Tusk i Jarosław Kaczyński kompletnie nie rozumieją, co to jest prawo konstytucyjne. Mimo że jeden jest doktorem prawa, a drugi uważa się za wielkiego liberalnego demokratę – mówił.

Wykładowca UKSW przypomniał też jedną z wypowiedzi Tuska, w której ten stwierdził, że jego rząd będzie "robił wszystko zgodnie z prawem, tak jak on to prawo rozumie" – To jedna z nielicznych szczerych wypowiedzi Tuska. Główny problem polega na tym, że nie ma organu, który mógłby te sporu rozstrzygać. Panowie, choć udział Kaczyńskiego jest większy, wymontowali nam bezpiecznik, jakim jest Trybunał Konstytucyjny i teraz lecimy w dół – mówił.

