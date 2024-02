"Bezprawie". Macierewicz oburzony karą od Hołowni

Zgodnie z wnioskiem marszałka Sejmu siedmioro posłów PiS zostało ukaranych odebraniem diety poselskiej na okres trzech miesięcy. Chodzi o "próbę szturmu" przed poprzednim posiedzeniem Sejmu, które odbyło się na początku lutego.

7 lutego Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbowali wejść do Sejmu. Przed budynkiem doszło do szarpaniny ze Strażą Marszałkowską. Po kilkunastu minutach byli szefowie CBA i MSWiA opuścili teren parlamentu. – Identyfikacja uczestników tych zdarzeń nie pozostawia w mojej ocenie żadnych wątpliwości. Straż Marszałkowska wskazała posłów PiS, którzy w ewidentny sposób (...) szarpali strażników marszałkowskich, popychali ich, w niektórych przypadkach podduszali – powiedział we wtorek na konferencji Szymon Hołownia. Chodzi o Małgorzatę Gosiewską, Agnieszkę Górską, Edwarda Siarkę, Jana Dziedziczaka, Antoniego Macierewicza, Jacka Boguckiego i Jerzego Polaczka.

Macierewicz: Mówię o bezprawiu

Do całej sprawy w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie odniósł się Antoni Macierewicz. – Dobrze byłoby, gdyby państwo najpierw zapoznali się z całym materiałem, a dopiero potem próbowali nas oskarżać. Widać wyraźnie, że mamy do czynienia z bezprawnym działaniem pana Hołowni. Jeżeli okazało się, że pani Sójka została źle zidentyfikowana, to oznacza, że ten cały materiał do niczego się nie nadaje – powiedziała były minister obory, nawiązując do pomyłki Hołowni, który najpierw zawnioskował o ukaranie poseł Katarzyny Sójki.

– Jak (marszałek Sejmu – red.) chciałby stwierdzić, co tam miało miejsce, to najpierw powinien stwierdzić, czy jest zgodne z prawem danie polecenia, by przemocą odnosić się do posłów, czy to jest możliwe – mówił dziennikarzom poseł PiS. – Ja tylko mówię o bezprawiu, z którym mieliśmy do czynienia w tej sprawie, także propagandzie z państwa strony, którzy chcecie przedstawić kłamstwo, z którym się spotkaliście – wskazał Antoni Macierewicz.

Czytaj też:

Awantura przed Sejmem. Hołownia zapowiada kary finansowe dla posłów PiSCzytaj też:

Ozdoba do Hołowni: Czy czuje się pan kretynem, idiotą i debilem?