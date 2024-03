Ojce przyjechali

Choć było wielopokoleniowo, to jednak starsi przeważali. I zorientowałem się, że mam do czynienia z ciekawym zjawiskiem. Od dawna się mówi, że młodzi ze wsi i z małych miasteczek pouciekali do wielkich miast, odcięli się od korzeni, a jeszcze nie zagnieździli w metropoliach. Nazywa się ich słoikami, a także lemingami. Słoiki – wiadomo, bo jeżdżą co weekend „do ojców” na wieś i wracają do miast zaopatrzeni w słoiki wiejskiej, zdrowej żywności.