Jasnogród i gnojówka

Może Piaf nie była wzorem moralności, ale była częścią europejskiej kultury krytycznej, w której piękno było pięknem, a dobro – dobrem mimo takich czy innych przejawów kryzysu. Demonstracje francuskich rolników są wymownym komentarzem do tego, do czego doprowadziła polityka europejska. W Brukseli policja obroniła skwer im. Bronisława Geremka przed atakiem rolników belgijskich, ale elegancki plac Luksemburski z kilkoma popularnymi restauracjami został zasłany stertami słomy oraz polany gnojówką. Europejski Jasnogród nagle został zmuszony do powąchania efektów swojej polityki. Dziś trudno nie rozumieć wściekłości rolników, francuskich, belgijskich, polskich i innych.