"Polski premier byłby zaskoczony". Szef MSZ Węgier odpowiada Tuskowi

Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto spotkał się w piątek w tureckiej Antalyi z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Do rozmowy doszło na marginesie forum dyplomatycznego, w którym uczestniczył również premier Węgier Viktor Orban. Szijjarto opublikował w sieci krótkie nagranie i pochwalił się, że zjadł z Ławrowem kolację. "Warunek pokoju numer zero: dialog" – napisał w mediach społecznościowych szef węgierskiej dyplomacji.

W piątek w Moskwie odbyły się uroczystości pogrzebowe lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. – Kwestia biesiadowania w dniu pogrzebu Aleksieja Nawalnego przez ministrów spraw zagranicznych Węgier i Rosji to nie jest tylko kwestia dobrego czy złego smaku. To nie jest tylko kwestia, że ktoś nie wyczuwa timingu. To jest kolejna demonstracja ze strony rządu węgierskiego, którą trudno zaakceptować ze względów moralnych, ale także czysto politycznych – skomentował Donald Tusk. Szef polskiego rządu wystąpił w poniedziałek w Wilnie na wspólnej konferencji prasowej z premier Litwy Ingridą Szimonyte.

"Polski premier byłby zaskoczony"

– Musimy po prostu uszanować to, że inaczej myślimy o możliwości pokoju na Ukrainie – ocenił minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, odnosząc się do słów Donalda Tuska.

– Jesteśmy rządem propokojowym, a rząd Polski ma bardziej prowojenne stanowisko. Polski premier byłby zaskoczony, gdyby wiedział, jak długa jest lista europejskich polityków, którzy w ostatnich latach prosili mnie o pomoc w nawiązaniu kontaktów z Rosjanami, zorganizowaniu spotkania lub po prostu wysłaniu im wiadomości – stwierdził Szijjarto, cytowany we wtorek przez węgierskie media. Szef MSZ Węgier podkreślił, że w razie potrzeby dalej będzie się spotykał ze swoimi rosyjskimi odpowiednikami, a także udzieli pomocy tym, którzy chcieliby nawiązać kontakt z Kremlem.

