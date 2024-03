"Nie będę rzucał słów na wiatr". Kołodziejczak o rozmowach z rolnikami

W sobotę rano odbyły się zapowiedziane w tym tygodniu rozmowy premiera z protestującymi rolnikami. Spotkanie zorganizowano w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie. – Premier powiedział, że nie zamknie granicy. Będzie bardziej zdejmował nadwyżkę zboża z Polski i to z krajowych środków – przekazał po spotkaniu Andrzej Sobociński, przedstawiciel protestujących rolników. Jak dodał, premier zapewnił, że postara się przekonać KE ws. Zielonego Ładu. – 15 marca zapadnie decyzja w sprawie Zielonego Ładu. Decyzję podejmie Komisja Europejska – powiedział Sobaciński.

Co dalej z Zielonym Ładem?

W dyskusji uczestniczył także wiceszef MRiRW Michał Kołodziejczak.

– 15 marca będziemy mogli powiedzieć o tym, jakie będą zmiany w Zielonym Ładzie. Jest duże prawdopodobieństwo odejścia od tych najbardziej szkodliwych przepisów. Najbardziej kontrowersyjne jest ugorowanie, tutaj mamy bardzo dużo wskazówek, że będzie odejście. Wycofanie się z tych przepisów nie jest takie proste, i nie wystarczy do tego jeden premier, czy jeden rząd – powiedział Kołodziejczak po zakończeniu rozmów.

Odniósł się też do zapowiedzianych działań w zakresie rynku krajowego. – Mówimy też o kolejności ściągnięcia z rynku około 4, 5 mln ton zbóż. To jest potrzebne, aby w nowy sezon wejść z czystą kartą. Będą na to środki. Jesteśmy pierwszym rządem, który zaproponował takie rozwiązanie. To będzie bardzo trudna rozmowa, mamy pewne ramy finansowe, których musimy się trzymać – zadeklarował.

– Ja mówię jasno, nie będę rzucał słów na wiatr. Rok temu minister w rządzie PiS zapewniał o dopłatach, a ich nie było. My też byśmy mogli wyjść i naobiecywać, przez co ludzie by byli na krótką metę zadowoleni. My jesteśmy rządem, który podchodzi do tej sprawy bardzo, bardzo poważnie – zapewnił wiceminister dodając, że od 2025 r. "będzie odejście od ugorowania". – Są bardzo duże starania polskiej grupy przy Komisji Europejskiej, aby od tych przepisów odejść – powiedział.

Przekazał, że kolejne spotkanie rolników z rządem odbędzie się w poniedziałek.

