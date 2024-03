Brudziński wkracza w "idiotyczne spory" kolegów. Padło mocne ostrzeżenie

Europoseł Joachim Brudziński zareagował na ostre wymiany zdań pomiędzy politykami PiS i Suwerennej Polski. "Jeżeli wasze zerwane beretki nie wrócą szybko na rozgrzane głowy to pożegnajcie się z perspektywę powrotu prawicy do władzy" – zwrócił się do kolegów ze Zjednoczonej Prawicy.

Opracowała: Anna Skalska Źródło: DoRzeczy.pl / X