Szydło: Trzecia Droga jest ślepą uliczką

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało we wtorek, 19 marca "wydarzenie medialne". W spotkaniu udział wzięli m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki oraz szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

Szydło: Wystarczyło nie kraść

– 15 października 2023 r. pokazał, że Trzecia Droga jest ślepą uliczką i warto, żeby ludzie wrócili na drogę, którą iść powinni – powiedziała na konferencji była premier, a obecnie europoseł PiS Beata Szydło. Polityk przypomniała, jaka była sytuacja przed 2015 r.

– Sytuacja w 2015 r. była taka, że w wielu miejscowościach, na naszych spotkaniach ludzie mówili, że nie mają kompletnie żadnej nadziei, szansy na to, żeby po prostu godnie, normalnie żyć (...). Nie było pracy, nie było możliwości dojazdu do większego miasta, aby móc tam pracować. Szpitale powiatowe bankrutowały, ludzie pracowali na umowach śmieciowych albo w ogóle nie mieli żadnych umów, stawka godzinowa niejednokrotnie wynosiła kilka złotych. Rodzice nie mieli szans na to, żeby wysłać swoje dzieci na wakacje, nie mówiąc już o tym, żeby móc im zagwarantować kształcenie na wysokim poziomie. Emeryci martwili się o to, czy opłacą recepty i będzie stać ich na to, żeby opłacić rachunki. A jednocześnie rządzący cały czas mówili, że nie ma pieniędzy, nie będzie pieniędzy, nic się nie da zrobić. Wtedy, w 2015 r., kiedy wygraliśmy wybory, wiedzieliśmy, że po pierwsze, da się to zrobić i my damy radę, a po drugie, te pieniądze są i wystarczy nie kraść – mówiła Szydło. – I tak się stało. Został przygotowany program uszczelnienia VAT-u. Te pieniądze, które wypływały z budżetu państwa strumieniami na różne strony, zaczęły pracować na realizację programów społecznych, rozwojowych, inwestycyjnych – wyliczała była premier.

– Wystarczyło nie kraść, wystarczyło myśleć interesami obywateli i państwa. Rządy PiS to był bardzo dobry czas (...). Myślę, że dzisiaj wielu naszym obywatelom, Polakom warto przypominać tamte momenty, żeby uświadomić, że skuteczna władza przede wszystkim musi dotrzymywać słowa i myśleć kategoriami społecznego interesu państwa – podkreśliła europoseł Beata Szydło.

