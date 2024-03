Scheuring-Wielgus uderza w Hołownię: Nie chcę takiej ściemy

– Są tacy panowie, jeden w szczególności, który zasiada w polskim Sejmie, który uważa, że te wybory w ogóle nie dotyczą praw kobiet i o prawach kobiet możemy rozmawiać w kompletnie innym terminie. Ja nie będę już wymieniała nazwiska tego pana, myślę, że wszyscy państwo wiecie, kogo mam na myśli. Ale te wybory są o prawach kobiet, przecież w naszych miastach są szpitale powiatowe, szpitale miejskie i szpitale wojewódzkie. I do tych szpitali mieszkanki przychodzą z prośbą o pomoc albo o poradę. I nie może być tak, że mieszkanki czy to Legnicy, czy Świdnicy, czy Wałbrzycha, czy Torunia, czy innych miast przychodzą do lekarza i dowiadują się, że dany lekarz nie wykona jakiegoś zabiegu. Nie wykona dlatego, ponieważ podpisał klauzulę sumienia – powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus na konferencji prasowej.

Scheuring-Wielgus: Nie chcę takiej ściemy

Scheuring-Wielgus stwierdziła, że do posłanek Lewicy często podchodzą osoby doradzające im "odsuniecie facetów od władzy".

– A ja im wtedy mówię: ale ja nie chcę odsuwać moich kolegów z bardzo prostego powodu, bo ci koledzy moi, którzy stoją na czele partii, mają dokładnie takie same poglądy jak ja i jeżeli będzie ustawa w Sejmie i jeżeli będzie jakiekolwiek działanie związane z prawami kobiet, to ja po prostu na 100 proc. wiem, że moi koledzy z mojej partii zawsze staną po naszej stronie – powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus na konferencji prasowej.

Dalej podkreślała, że jej koledzy z lewicowych organizacji mają takie same poglądy jak ona. – Tutaj nikt nie udaje, tutaj nie ma ściemy. Ja naprawdę nie chcę prezydenta ani prezydentki, która udaje, że jest za prawami kobiet albo marszałka Sejmu, który udaje, że jest za prawami kobiet. Ja nie chcę takiej ściemy – stwierdziła.

